Personlig Assistent Arbetsladare Tjänst 75% Vetlanda
FMF Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Vetlanda Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Vetlanda
2026-07-21
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Utifrån förändringar i arbetsgruppen vi söker nu en medarbetare till vårt team för en tjänst på ca. 75%, schemalagd dag/ eftermiddag/ helg som även kan ta arbetsledaransvar i gruppen två veckor i månaden. Du bör vara lugn och trygg som person. Engagemang, lyhördhet och respektfullhet är egenskaper som är självklara för dig.
Vi behöver dig som förstår allvaret i arbetet och vikten av att skapa trygg och fin omvårdnad för kunden i hemmet men också kan planera för en innehållsrik och fin dag för kunden. Tillsammans arbetar vi för att skapa en god arbetsmiljö och en riktigt bra assistansgrupp!
Som assistent kommer du ingå i ett positivt team runt kunden, där ni under vissa arbetspass arbetar två och två. Kunden har assistans dygnet runt. Han har autism och använder bildstöd, därför är tydlighet och fokus på kunden mycket viktigt i arbetet. Han tycker om musik, att baka/ lagat mat, pussla och gå promenader.
Vi söker dig som förstår allvaret i arbetet och vikten av att skapa trygg och fin omvårdnad för kunden i hemmet, men också kan planera för en innehållsrik och fin dag för kunden. Tillsammans arbetar vi för att skapa en god arbetsmiljö och en riktigt bra assistansgrupp!
Körkort och tillgång till egen bil krävs då kunden bor på landet.
Assistentens roll och erfarenhet
Du som person behöver vara noggrann, ansvarstagande, lyhörd, initiativrik och positiv. Du behöver ha ett eget driv och en genuin vilja att göra varje dag värdefull. Du är en positiv och trygg person som ser långsiktigt på arbetet som personlig assistent. Vi söker dig som har viss erfarenhet från omvårdnad eller pedagogiskt arbete. Personliga egenskaper och personkemi väger tyngre. Vi ser gärna manliga sökande på kundens begäran.
Du behöver vara flexibel gällande arbetstider eftersom vi i arbetsgruppen löser bemanningen om någon blir sjuk eller har semester – vi ställer upp för vår kund och för varandra.
Meriterande erfarenheter
Erfarenhet av arbete med personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.
Erfarenhet av kommunikation genom bildstöd.
Arbete med lågaffektivt bemötande.
Erfarenhet i schema, schemaläggning
Svenska i tal och skrift är ett krav.
Körkort och tillgång till bil.
Rökfri.
Arbetstid/tjänstgöringsgrad
Start enligt överenskommelse.
Deltid 75%
Vi söker även timvikarier.
Dubbelassistans mellan kl.08:00 och 20:00.
Varierande arbetspass: Dag, kväll, natt med jour, helg.
Om lön
Vi tillämpar lön enligt Fremia. Kollektivavtal.
Vi erbjuder friskvård och utbildningar. Publiceringsdatum2026-07-21Kontaktperson för detta jobb
Kundansvarig: Renata Krystyniak
På FMF Assistans har vi som policy att begära ett utdrag ur belastningsregistret på alla våra anställda då vi värnar om säkerheten för våra kunder. Blir du kallad till intervju vill vi gärna att du tar med aktuellt utdrag som inte får vara mer än ett år gammalt. Ett belastningsregister- för arbete med barn/ ungdom beställer du enklast på https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
• för arbete med personer över 18år/ vuxen beställer du ett belastningsregister på:https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/arbete-i-hemmet-med-aldre-och-personer-med-funktionsnedsattning-e-tjanst/
Som assistent hos oss på FMF Assistans, vill vi att du precis som vi ska känna stort ansvar och stolthet över ditt uppdrag. Varje dag hjälper våra assistenter våra kunder till en bättre vardag och det är just det personlig assistans handlar om. Vi har lovat våra kunder att göra vårt yttersta för att du som assistent hos oss ska få de bästa förutsättningarna att lyckas i ditt arbete. Varmt välkommen till oss – Vi finns här för våra kunder och våra assistenter. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare FMF Assistans AB
(org.nr 556800-7206), https://www.fmfassistans.se/
574 50 EKENÄSJÖN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
FMF Assistans Jobbnummer
10008646