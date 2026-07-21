Lärare mot fritidshem till Olovslundsskolan
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2026-07-21
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Stockholm – vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss – för stockholmarna.
Välkommen till oss
Nu har du möjlighet att bli en del av teamet på vår skola då vi söker en lärare mot fritidshem på Olovslundsskolan. Vår vision är att vi lär och utvecklas tillsammans och vi söker dig som förutom ett stort hjärta också har ett engagemang för relationsskapande och utveckling.
Olovslunds- och Nockebyhovs skolor ligger i natursköna Bromma. Nockebyhovsskolan med ca 100 elever (F-3) ligger belägen mellan Judarskogen och Mälaren. Huvudskolan Olovslundsskolan med ca 500 elever (F-6), inklusive anpassad grundskola, är belägen intill Olovslundsparken. En kompetent och erfaren personalgrupp har lagt grunden för en stabil organisation och god kultur. Skolan är attraktiv för elever, vårdnadshavare och personal och har ett högt söktryck vilket skapar goda förutsättningar för en hållbar organisation. Skolans vision "Vi lär och utvecklas tillsammans" genomsyrar arbetet på båda våra skolor och ett aktivt pedagogiskt utvecklingsarbete har lett till att vi år efter år når höga resultat avseende såväl kunskap som trygghet och trivsel.
Din roll
På Olovslundsskolan har vi årskursvisa fritidsavdelningar i åk F-3 och nu söker vi nu en lärare mot fritidshem till en av våra årskurser. Du kommer att tillsammans med de andra pedagogerna i fritidshemmet planera för, genomföra och utvärdera undervisningen i fritidshemmet efter skoltid och i halvklassundervisning. Du är också med i årskursens klasser och arbetar tillsammans med klasslärarna med elevernas sociala- och kunskapsutveckling.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som är utbildad och legitimerad lärare mot fritidshem. Det är meriterande om du har musik som inriktning.
Du har kunskap om och en idé om hur du tillsammans med dina kollegor ska förverkliga läroplanens mål och värdegrund. Ditt barnfokus är tydligt och återspeglas i ditt förhållningssätt i vardagen.
I din yrkesroll är du engagerad, professionell och initiativtagande. Du är också ansvarstagande och strukturerad med god förmåga att planera och prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt. Din samarbetsförmåga är mycket god och ditt bemötande av elever, vårdnadshavare och kollegor är vänligt och respektfullt. Du kan göra individuella anpassningar för elever utifrån de behov du möter.
Vi kommer att ha intervjuer löpande under ansökningstiden.Publiceringsdatum2026-07-21Övrig information
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
För att arbeta på våra skolor krävs att du uppvisar giltigt utdrag ur polisens belastningsregister och misstankeregister innan erbjudande av anställning.
Inom Utbildningsförvaltningen tillämpar vi individuell lönesättning reglerat av HÖK och Allmänna Bestämmelser (AB). Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms Kommun
(org.nr 212000-0142), http://www.stockholm.se/Arbete/Lediga-jobb-och-praktik/
Olovslundsvägen 23 (visa karta
)
167 72 BROMMA Arbetsplats
Stockholms stad, Utbildningsförvaltningen, Grundskoleavdelningen, Område 1 Kontakt
Per Öjbro per.ojbro@edu.stockholm.se Jobbnummer
10008636