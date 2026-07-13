Kundassistent/Kundtjänst | Gävle | Heltid
Manpower Aktiebolag / Kundservicejobb / Gävle Visa alla kundservicejobb i Gävle
2026-07-13
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Är du en serviceinriktad person som trivs i en roll med mycket kundkontakt och varierande arbetsuppgifter? Vi på Manpower söker nu en kundassistent till ett längre konsultuppdrag hos en av våra kunder i Gävle. Här får du möjlighet att arbeta i en dynamisk miljö där service, kommunikation och gott bemötande står i centrum. Varmt välkommen med din ansökan!
Ort: Gävle
Start: 14 september eller enligt överenskommelse
Uppdragslängd: Konsultuppdrag på 1 år, med möjlighet till förlängning
Arbetstider: Heltid, vardagar 07.00-15.30 eller 07.30-16.00
Om jobbet
Som kundassistent hos vår kund får du en central roll i kundservicefunktionen. Du arbetar i ett team av cirka 17 kollegor och möter dagligen hyresgäster och bostadssökande via reception, telefon, mejl och chatt. Rollen är varierad och kräver ett stort fokus på service, tydlig kommunikation och problemlösning.
Du ansvarar för att hantera ärenden på ett professionellt och lösningsorienterat sätt, samtidigt som du säkerställer att kunden känner sig lyssnad på och nöjd med den lösning som erbjuds.
Exempel på arbetsuppgifter:
Svara på frågor om uthyrning och bostadssökande
Ta emot och hantera ärenden från hyresgäster och andra intressenter
Ge statusuppdateringar i pågående ärenden
Ta emot och registrera felanmälningar
Hantera nycklar och taggar
Arbeta med betalningsrelaterade ärenden, exempelvis hyresbetalningar
Upprätta avtal för fordonsplatser och förråd
Hantera uppsägningar av bostäder och tillhörande avtal
Posthantering
Den vi söker
Vi söker dig som är positiv, serviceinriktad och lösningsorienterad. Du har ett genuint intresse för kundmötet och motiveras av att hjälpa andra. För att trivas i rollen behöver du vara kommunikativ, lyhörd och kunna hantera ett stundtals högt tempo med bibehållet lugn.
Du har lätt för att skapa förtroende och möter människor med respekt, empati och engagemang oavsett kanal.
Vi ser att du har:
Erfarenhet av serviceyrken, exempelvis inom handel, reception eller kundservice
Gymnasieexamen
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Vi värdesätter särskilt:
God kommunikativ förmåga
Förmåga att prioritera och arbeta strukturerat
Ett professionellt och positivt bemötande
Vad kan Manpower erbjuda dig?
Som konsult hos Manpower har du alla möjligheter att forma din framtid utifrån din kompetens, dina behov och dina önskemål. Vi samarbetar med många populära arbetsgivare och kan öppna dörrarna till nya, spännande uppdrag. Du får en anställning med allt vad det innebär i form av marknadsmässig lön, övertidsersättning, semester, tjänstepension och försäkringar enligt kollektivavtal. Friskvårdsbidrag och företagshälsovård ingår också.
Om ambulerande-rollen
Som konsult hos oss får du möjligheten att möta nya utmaningar, skapa nya kontakter och bredda din erfarenhet genom att arbeta på olika spännande uppdrag hos våra kunder inom ett geografiskt område.
Sök tjänsten idag!
Vid frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Julia Höglund, via mejl: julia.hoglund@jeffersonwells.se
Vi arbetar med löpande urval så skicka in din ansökan omgående men notera att vi INTE tar emot ansökningar via mail.
Påminnelse inför ansökan
För att vi ska kunna granska din ansökan på bästa sätt ber vi dig att tydligt beskriva din tidigare arbetslivserfarenhet. Ange dina tidigare arbetsplatser, din titel och tidsperioden för varje arbete. Om du även har arbetat åt ett bemanningsföretag tidigare, vill vi gärna veta det också.
Om Manpower
Manpower är Sveriges ledande rekryterings- och bemanningsföretag med tiotusentals attraktiva arbetsgivare över hela landet som våra kunder. Med vårt omfattande nätverk, lokalt såväl som globalt, kan vi erbjuda mängder av spännande lediga jobb som hjälper dig att bygga din karriär, både på kort och lång sikt. Hos oss kan du söka heltidsjobb eller extrajobb vid sidan av studierna. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Manpower Aktiebolag
(org.nr 556348-1588)
Drottninggatan 33A (visa karta
)
803 20 GÄVLE Arbetsplats
Manpower Kontakt
Contact
Julia Höglund Julia.Hoglund@jeffersonwells.se Jobbnummer
10000969