Kundansvarig (Bokade möten)
2025-09-05
Vill du arbeta med att skapa trygghet och värde för våra kunder inom sparande, lån, betalningar och försäkringar? Vi söker nu en engagerad kundansvarig till vårt team, där du får träffa kunder i bokade möten och bidra till att stärka deras ekonomi - både idag och på sikt.
Hos oss handlar jobbet inte bara om siffror, villkor och avtal - det handlar om människor. Varje dag möter vi kunder som vill skapa trygghet för sig själva och sina familjer, förverkliga sina drömmar eller bara få bättre koll på sin vardagsekonomi. Som kundansvarig hos oss blir du en viktig del av den resan.
Om jobbet som Kundansvarig (Bokade möten)
Som kundansvarig kommer du att:
Träffa kunder i bokade möten via telefon/video och prata kring hela bankens erbjudande.
Bygga långsiktiga kundrelationer och skapa förtroende genom hög service och kompetens.
Arbeta med behovsanalys och hjälpa kunden att hitta de bästa lösningarna inom spara, låna, betala och försäkra. Det kan handla om att hjälpa någon att komma igång med ett långsiktigt sparande, ge råd inför ett bostadsköp, hitta rätt försäkringar eller förenkla vardagens betalningar. Ingen dag är den andra lik - men alla möten har samma mål: att skapa värde och trygghet för kunden.
Är du den vi söker?
Vi söker dig som är nyfiken, förtroendeingivande och trivs i mötet med människor. Du har en god förståelse för bankens erbjudanden inom spara, låna, betala och försäkra, och du drivs av att använda din kompetens för att göra skillnad. Det är också viktigt att du gillar att samarbeta - vi är ett team som stöttar varandra, delar kunskap och firar framgångar tillsammans.
Vi tror också att du har:
Gymnasieexamen samt erfarenhet från bank, finans eller liknande roller
God kommunikativ förmåga, både muntligt och skriftligt på svenska och engelska
Starkt affärsfokus och förmåga att skapa förtroendefulla kundrelationer
Goda kunskaper i Officepaketet samt intresse för digitala arbetssätt och vilja att hitta nya, smarta lösningar
SwedSec-licens (bolån), IDD - försäkringsdistribution och Informationsgivning fond sedan tidigare.
Därför ska du välja ICA
Varje dag är en härlig utmaning på ICA Banken & ICA Försäkring. Varför det? Jo, för att hela vår bransch håller på att förändras. Och den förändringen öppnar för spännande utmaningar där gamla invanda sätt att jobba utmanas. Det betyder också att vi måste hålla oss i konstant utveckling. På riktigt. Både som individer och som verksamhet. Vi behöver föra samman innovation och digitalisering i en härlig kombination, där vi tillsammans kan hitta de där smarta och praktiska lösningarna som kunderna knappt vet om att de behöver. Än.
Hos oss får du mer än ett jobb. Du får en arbetsplats där vi bryr oss om varandra, där vi satsar på utveckling och där du får möjlighet att växa - både i din roll och som person. Vi erbjuder en trygg anställning, bra villkor och ett arbetsklimat som bygger på öppenhet och omtanke.
Publiceringsdatum2025-09-05
Välkommen med din ansökan senast 31 oktober 2025. Urval sker löpande och intervjuer kan påbörjas innan sista ansökningsdag, så vänta inte med att söka. Vid frågor, kontakta Vida Paulsson vida.paulsson@ica.se
.
ICA ska spegla våra kunder och samhället, vi strävar därför efter att anställa människor med olika bakgrund, kompetenser, kunskap och erfarenheter. Om roller kräver det så behöver du genomgå tester, bakgrundskontroller och drogtestning innan anställning.
Så ansöker du
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare ICA Banken AB
Sandlidsgatan 3
504 62 BORÅS
