Kund- och Personalansvarig vikariat
Shamsen omsorg AB / Administratörsjobb / Gagnef
2025-08-20
Shamsen Omsrog
Shamsen Omsorg AB är ett privatägt assistansbolag där vi vill sprida solsken i vardagen. Vår drivkraft är att varje individ ska ha friheten att leva ett självständigt liv oavsett funktionsvariation. Idag består bolaget av cirka 350 anställda utspridda i hela landet och vi växer i rasande takt. Huvudkontoret ligger i Djurås, Dalarna, men vi har även ett kontor i Stockholm.
Då en av våra kund- och personalansvariga är föräldraledig söker vi en ny stjärna för ett vikariat. Vikariatet är på 100 % med start snarast och pågår till 2026-04-30, med möjlighet till eventuell förlängning. Du kommer att utgå från vårt huvudkontor i Djurås, Gagnef.Publiceringsdatum2025-08-20Dina arbetsuppgifter
I rollen som kund- och personalansvarig ansvarar du för både kund och personal. Det innebär bland annat ansvar för nyrekryteringar, bemanning, schemaläggning, dokumentation, arbetsmiljö, avtalshantering och övriga personalfrågor.
Om dig
För att trivas i rollen som kund- och personalansvarig behöver du vara kommunikativ, strukturerad, flexibel och lösningsorienterad. Du tycker om kundkontakt, brinner för att hjälpa människor samt har ett "ingenting är omöjligt"-tankesätt. Du är en person som trivs med att arbeta både självständigt och tillsammans med andra. Du har god förmåga att uttrycka dig på svenska i både tal och skrift.
Vi ser gärna att du är en ödmjuk och trygg ledare.
Vi ser också att du kan hantera Microsoft Office-programmen och har god datavana.
Vi kommer att lägga stort fokus på personlig lämplighet.
Meriterande
Du har dokumenterad erfarenhet av personalansvar.
Du har branscherfarenhet.
Sista ansökningsdagen är 20250930. Interjuver sker löpande och tjänsten kan komma att bli tillsats innan sista ansökningsdatum.
Vid frågor om tjänsten kontakta kvalitetsansvarig Tanja Bertilson eller Amanda Frånbergh HR. Varaktighet, arbetstid, etc.
40/veckan Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Shamsen omsorg AB
(org.nr 556832-3405), https://shamsen.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Shamsen Omsorg AB Kontakt
Amanda Frånbergh amanda@shamsen.se Jobbnummer
9467617