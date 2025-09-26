Kulturutvecklare
Nora kommun, Kommunstyrelseförvaltning / Administratörsjobb / Nora Visa alla administratörsjobb i Nora
2025-09-26
, Lindesberg
, Örebro
, Lekeberg
, Karlskoga
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nora kommun, Kommunstyrelseförvaltning i Nora
Nora kommun söker kulturutvecklare. Vi söker dig som vill vara med och stärka och utveckla kulturens roll i Nora. Du ingår i verksamhetsområdet Kultur och fritid med ett trettiotal medarbetare. Här ingår enheterna Bibliotek och allmänkultur, Kulturskola, Naturskola och Komtek, Ungas fritid och Fritids- och föreningsenheten. Arbetet sker i samverkan med kultur- och fritidschef, men också ofta självständigt. Under hösten 2025 invigdes Nora kommuns kulturhus som inrymmer bibliotek, konsthall och kulturskola vilket ger upphov till nya utvecklingsmöjligheter.Publiceringsdatum2025-09-26Arbetsuppgifter
Som kulturutvecklare i Nora kommun blir din uppgift att utveckla förutsättningarna för kulturen i civilsamhället och inom den kommunala organisationen. Ditt arbete inom kulturområdet ska stärka kommunen som en attraktiv plats för invånare, besökare och kulturutövare. Din roll kommer att vara att hitta nya möjligheter för att stödja och synliggöra det lokala kulturlivet där kulturföreningar, kulturskapare, studieförbund och lokala företag inom de kulturella näringarna är viktiga aktörer.
I ditt arbete ingår att arbeta för Nora kommuns mål om att öka kulturutbudet för barn och unga samt bidra till ett brett och inkluderande kulturutbud.
Du ansvarar för att initiera och utveckla evenemang samt aktiviteter som stärker kommunens identitet och attraktionskraft. Du blir en viktig person i dialogen och relationsskapandet med civilsamhällets kulturaktörer. Samverkan med Noras kulturföreningar är en central del av uppdraget. Arbetsuppgifterna kan inkludera att söka extern finansiering för utveckling och projekt.
Du kommer att arbeta strategiskt med utveckling och operativt med bland annat utställningar och evenemang. Du kommer att vara ansvarig för utställningar i Nora konsthall och för Bryggeriets utställningsverksamhet. Du kommer också arbeta med årligt återkommande samarrangemang inom Kultur- och fritidsverksamheten. Du ansvarar för kommunens konstsamling och konst i offentlig miljö med inköp, hängning och underhåll. Evenemang och möten förlagda på kvällar och helger ingår som en naturlig del av ditt arbete.Kvalifikationer
Du har akademisk utbildning från högskola/universitet inom kulturvetenskap eller annan inriktning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Du har erfarenhet av arbete inom kulturområdet i kommunal eller annan offentlig förvaltning och förståelse för vad det innebär att arbeta med kulturfrågor i en politiskt styrd organisation. Du har god kunskap, förståelse och intresse för kulturlivets förutsättningar, utmaningar och betydelse för samhället. Du har kännedom av utställningsverksamhet och samtidskonst. Du ska ha erfarenhet av administrativt arbete samt god kommunikationsförmåga i både tal och skrift.
Som person ska du ha förmåga att skapa och upprätthålla goda relationer med människor i alla åldrar och med olika bakgrunder. Du har förmåga att arbeta självständigt och är en god organisatör som kan strukturera och planera ditt arbete. Du är lösningsorienterad och flexibel, och trivs med att arbeta både operativt och strategiskt. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
ÖVRIGT
Bakgrundskontroller kommer att genomföras.
Kopior av betyg ska tas med till eventuell intervju.
Nora kommun är beläget i den norra delen av Örebro län mellan Bergslagens sjöar och skogar. Kommunen har ett fantastiskt kulturarv och ett rikt föreningsliv. Nora är en entreprenörskommun där små lokala företag lever sida vid sida med stora internationella bolag. Till antalet är vi cirka 10 700 invånare och förväntas öka stadigt under kommande år. Dessa förutsättningar och närheten till det expansiva Örebro har gjort att allt fler vill bo och etablera sig i Nora kommun. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C279140". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nora kommun
(org.nr 212000-2007) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Nora kommun, Kommunstyrelseförvaltning Kontakt
Kultur- och fritidschef
Christina Hellström christina.hellstrom@nora.se 0706163900 Jobbnummer
9527544