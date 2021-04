Kulturproducent - Region Halland - Chefsjobb i Halmstad

Region Halland / Chefsjobb / Halmstad2021-04-05Har du erfarenhet som kulturproducent och ett brett kontaktnät? Då är den här tjänsten något för dig! Vi söker nu en engagerad och initierad kulturproducent som vill vara med och utveckla Art Inside Out - Hallands institution för konstnärliga residens.Om arbetsplatsenArt Inside Out är en nomadisk institution för konstnärliga residens i alla konstformer och genrer. Institutionen drivs sedan 2016 av Region Halland tillsammans med de sex halländska kommunerna. Vi bjuder in nationella och internationella konstnärer från samtliga konstfält att verka på plats i Halland.Residensverksamhet är ett expanderande fält nationellt såväl som internationellt. Ofta vill ett residens möjliggöra ett processbaserat och experimentellt arbete och erbjuda gästande konstnärer tid och möjlighet att fördjupa sig inom sina konstnärskap. En växande uppfattning är att residensverksamheter erbjuder nya sammanhang och modeller för kunskapsutveckling och förståelse, inte bara för konst och kulturområdet utan också för samhället i stort.Art Inside Out växer och nu söker vi dig som har god kunskap och brett kontaktnät inom kulturområdet nationellt och internationellt.Din roll hos ossSom kulturproducent kommer du att samordna insatser mellan kommun och region, konstnärer och processledare samt leda olika typer av produktionsarbete. I arbetsuppgifterna ingår att tillsammans med nuvarande kulturproducent:- leda beredningsgruppens möten- formulera utlysning av residens- hantera urval- starta delprojekt som workshops och andra lokalt förankrade processerDu förväntas även utveckla projektidéer och skriva ansökningar samt ansvara för ekonomisk uppföljning och utvärdering.Arbetstiden är huvudsakligen dagtid men kvälls- och helgtjänstgöring förekommer.2021-04-05Du har högskoleutbildning eller liknande utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du har flerårig erfarenhet som kulturproducent/kulturprojektledare. Det är meriterande om du har fördjupning inom något kulturområde och ett upparbetat kontaktnät. Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete i såväl kommunal, regional som konstnärlig verksamhet.Du har goda kunskaper i tal och skrift på svenska och engelska. Vi ser gärna att du är van vid att hantera enklare bild- och filmredigering samt sociala medier. Har du erfarenhet av pedagogiskt arbete är det en fördel.Som person är du duktig på att strukturera dina arbetsuppgifter och ta ansvar samt driva dina processer. Du tar initiativ, uppnår resultat och har lätt för att kommunicera. Som kulturproducent samverkar och samarbetar du med flera parter vilket kräver att du är duktig på att arbeta med andra människor och har ett lyhört förhållningssätt. Vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet.Intervjuer är planerade att genomföras 24-25/5.Varmt välkommen med din ansökan!Om Region HallandRegion Halland är till för alla som bor och arbetar här i Halland. Vi är över 8 000 medarbetare inom 370 olika yrken som alla arbetar för att erbjuda en god hälso- och sjukvård och att främja tillväxt och utveckling. Vi ansvarar också för kollektivtrafiken i Halland och driver frågor inom områden som näringsliv, kultur och utbildning. Vår vision är "Halland ­ - bästa livsplatsen" och med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag i. Vi har kommit en bra bit på vägen, välkommen att följa med oss på vår resa!Strävan efter jämställdhet, mångfald och likvärdiga villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av Region Hallands värdegrund.Region Halland krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:Vi undanber oss vänligt men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Halland har upphandlade avtal.Varaktighet, arbetstid100%. Tillträde: 1 augusti TillsvidareanställningMånadslönSista dag att ansöka är 2021-05-09REGION HALLAND5671527