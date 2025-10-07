Kulturhusvärd med musikteknisk kompetens
Uppsala kommun, Sävja kulturcentrum / Kulturjobb / Uppsala Visa alla kulturjobb i Uppsala
2025-10-07
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Uppsala kommun, Sävja kulturcentrum i Uppsala
Välkommen till kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen. Förvaltningen består av sex avdelningar. Fyra av förvaltningens avdelningar ansvarar huvudsakligen för kulturnämndens egenregiverksamhet: Bibliotek Uppsala, Fritid Uppsala, Uppsala konst och kulturarv samt Uppsala kulturskola. Två avdelningar inom förvaltningen är kanslier som arbetar på direkt uppdrag av förvaltningens ledning samt handlägger ärenden åt kulturnämnden respektive idrotts- och fritidsnämnden.
Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på https://www.uppsala.se/jobb/
Vi kommer att begära utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan erbjudas för tjänster som enligt lag kräver det. Du kan läsa mer om vilka områden som berörs på polisens hemsida.
Vill du vara med och utveckla ett kulturhus med stark förankring i lokalsamhället och med kreativt fokus? Har du intresse och erfarenhet av att arbeta utåtriktat, relationsskapande i ett kulturellt sammanhang? Just nu behöver vi en musikteknisk kulturhusvärd! Kan du vara den vi söker? Välkommen med din ansökan redan idag!
Sävja kulturhus ingår i Östra enheten inom Bibliotek Uppsala. Det finns tre kulturhus inom Bibliotek Uppsalas avdelning, Sävja, Stenhagen och Gottsunda. Kulturhusen är demokratiska mötesplatser, vilka erbjuder kulturupplevelser och bidrar till en meningsfull fritid, skapar trygghet, samt stärker de boendes delaktighet i lokalsamhället.
Kulturhusen är platser för generationsöverskridande möten, upplevelser och samtal. En plats för bildning, kultur, informationsutbyte, lärande och möten mellan generationer och kulturer. Kulturhusen arrangerar evenemang med fokus på aktuella behov i det omgivande lokalsamhället, arbetar främjande och förebyggande, möjliggör samutnyttjande av tillgängliga lokaler och kompetenser i samverkan med civilsamhället och andra aktörer.
Kulturhus är kända platser med infrastruktur för att ta emot temporärverksamhet. Målgrupper för verksamheten är alla som lever, verkar och vistas inom Uppsala kommun. Prioriterade målgrupper är barn och unga, unga vuxna, äldre, personer med funktionsnedsättningar, nationella minoriteter och personer med annat modersmål än svenska.
I Sävja kulturhus finns bibliotek, fritidsgård samt lokaler till uthyrning, såsom samlingssal, musikstudio, café, med mera. Svenska kyrkan bedriver också verksamhet i lokalerna.
Beskrivning av arbetsuppgifter
Som kulturhusvärd spelar du en central roll i vår verksamhet och i vardagskontakten med våra besökare och kollegor inom kulturhuset, men också med externa aktörer. En viktig del i arbetet är att bidra till en verksamhetsmiljö där positiva relationer med besökare och andra aktörer skapas. Du planerar, tillsammans med dina kollegor, enligt de uppdrag vi har, den dagliga verksamheten. I arbetet ingår bland annat att arbeta med uthyrning av lokalerna i kulturhuset, möta och serva bokade grupper och övriga besökare samt i övrigt förekommande uppgifter inför och vid program.
I uppdraget ingår daglig rondering i huset och att ansvara för tekniken inför och under olika arrangemang. Det handlar framför allt om musikarrangemang, men även författarkvällar och andra publika event. I arbetsuppgifterna ingår också att bistå övriga kulturhus och Stadsbibliotekets programverksamhet med fram för allt teknisk kompetens vid olika typer av publika arrangemang. Tjänsten innebär kvälls- och helgtjänstgöring enligt schema.Publiceringsdatum2025-10-07Kvalifikationer
Vi söker dig som har erfarenhet av att arbeta med små som stora musikarrangemang. Gärna också skapa och producera musik och ljud med allt ifrån traditionella instrument till datorer och annan elektronisk utrustning. Arbetet kräver att du har vana att handleda. Vi ser även att du har erfarenhet och kunskap från serviceyrken. Du har vana vid att arbeta relationsskapande, fram för allt med barn och unga.
Har du erfarenhet från arbete med barn och unga ses det som meriterande.
Som person är du trygg och har självinsikt och ser relationer i sitt rätta perspektiv. Du skiljer på det personliga och professionella och du förhåller dig på ett sätt som är anpassat till situationen. Vidare tar du initiativ och sätter igång aktiviteter samt uppnår resultat. Du har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter. Du kan snabbt ändra ditt synsätt och ditt förhållningssätt och ser möjligheter i förändringar. Vi ser även att du arbetar bra med andra människor, relaterar dig till dem på ett lyhört och smidigt sätt samt lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt. Jobbet passar dig som är utåtriktad och socialt aktiv i yrkesmässiga sammanhang. Du skapar kontakter och underhåller relationer och har intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra och anstränger dig för att leverera lösningar. Dessutom gillar du att arbeta med komplexa frågor. Du är lugn, uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande och anpassar dig till olika situationer.
UpplysningarHar du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta: Vibeke Sjögren, enhetschef, 018-727 12 02.
Fackliga företrädare: DIK, Gunilla Stillström, 018-727 82 67Vision, Denise Fjellner, 018-727 88 36.
Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta enheten för kompetensförsörjning: 018-727 23 02.
En anställning hos Uppsala kommun kan komma att innebära en krigsplacering.
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "KTN-2025-00266". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uppsala kommun
(org.nr 212000-3005) Arbetsplats
Uppsala kommun, Sävja kulturcentrum Kontakt
Enhetschef
Vibeke Sjögren vibeke.sjogren@uppsala.se 018-727 12 02 Jobbnummer
9545693