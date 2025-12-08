Kulturaktivitetskoordinator, Kultur 365
Kulturaktivitetskoordinator på Kultur 365
Vill du bidra till att kulturaktiviteter är en självklar del av vardagen för seniorer i Södertälje? Då kan arbetet som kulturaktivitetskoordinator (KAK:a) vara intressant för dig!
Arbeta hos oss
Södertälje Stadsscen erbjuder ett spännande, utvecklande och självständigt arbete med fokus på att tillgängliggöra och sprida scenkonst och kulturyttringar. Enheten innefattar följande verksamheter: Scenkonst, Kultur 365, Kultur i förskola/ -skola och Printservice.
Kultur 365
Verksamheten syftar till att bedriva kultur för och med äldre och att skapa nya synsätt på hur kulturaktiviteter, social tillvaro och kulturellt tänkande och utövande kan berika seniorer. Vi vill aktivera alla sinnen och skapa berörande möten med konst, pedagogik och teknik som verktyg. Kultur 365 är ett samarbete mellan kultur- och fritidskontoret och omsorgskontoret och vi arbetar uppsökande gentemot äldreomsorgen. Publiceringsdatum2025-12-08Arbetsuppgifter
Med kollegor eller på egen hand besöker du bland annat Södertälje kommuns vård- & omsorgsboenden och dagverksamheter med ett förberett program. Detta kan innefatta sång, dans, konst, digital teknik och ske genom till exempel ett mingel, en föreställning eller samtal. Som kulturaktivitetskoordinator är du med och skapar programmen i kreativa processer. Du arbetar för att de äldre ska aktiveras fysiskt, emotionellt och kognitivt utifrån var och ens individuella förutsättningar. Erfarenhetsutbyte, handledning och utbildning av omsorgspersonal kring kreativa aktiviteter ingår i arbetet, liksom administrativt arbete så som planering och rapportering.
Vem är du?Kvalifikationer
• Avslutad gymnasieutbildning
• Minst ett års dokumenterad erfarenhet av konstnärligt arbete
• Dokumenterad erfarenhet av pedagogiskt arbete.
• Officepaketet
• B- körkort
• Svenska i tal och skrift
Meriterande:
• Utbildning och arbetslivserfarenhet inom vård och omsorg
• Erfarenhet/kunskap om digital teknik, layout och sociala plattformar
• Utbildning inom drama/teater
• Flerspråkighet
• Spela ett eller flera instrumentDina personliga egenskaper
Du ska trivas med att samarbeta i team utifrån att arbetet oftast sker tillsammans med andra. Du ska ha en genuin nyfikenhet på att arbeta med och för äldre. Du behöver ha hög empatisk förmåga och vara lyhörd för att du är en del i arbetet med omsorgen av äldre. Du behöver kunna ta egna initiativ och ta ansvar för att slutföra åtaganden.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vi erbjuder dig
Att arbeta som kulturaktivitetskoordinator är ett väldigt brett och varierande uppdrag. Du är en del av en större helhet inom Stadsscen som gemensamt arbetar för att alla medborgare i Södertälje ska kunna uppleva, delta i och skapa kultur. Arbetstiderna är övervägande dagtid, men ibland även på kvällar eller någon enstaka helg.
Mer information om verksamheten kan du ta del av på: www.sodertalje.se/k365
Som anställd i Södertälje kommun erbjuds du en trygg anställning, bra anställningsvillkor och arbetsmiljö, kompetensutveckling och flera förmåner. Läs gärna om oss på vår hemsida och för mer information om våra förmåner: https://www.sodertalje.se/formaner
Välkommen till oss! Övrig information
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
Södertälje kommun arbetar med kompetensbaserad rekryteringsmetodik i syfte om att motverka diskriminering och främja mångfald på arbetsplatsen.
Vi har många tjänster där vi genomför en registerkontroll. Ett registerutdrag (belastnings- och misstankeregister) från Polismyndigheten kan därför behöva uppvisas av kandidat före beslut om anställning.
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt Säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Ersättning
Enl ök Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Södertälje kommun
(org.nr 212000-0159) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Resultatenhetschef
Petra Weckström petra.weckstrom@sodertalje.se 08-523 042 81 Jobbnummer
9633424