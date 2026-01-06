Kul kille på 18 år söker assistent!
18-årig kille med autism, adhd, intellektuell funktionsnedsättning och gastrostomi söker en till assistent!
Tjänsten är på 100% på fast rad med start omgående, men omfattning och start går att diskutera för rätt person.
Varierande arbetstider dag, kväll och helg.
Vi söker;
Driven och ansvarsfull tjej, 25-45 år.
Körkort och bil krävs.
Talar och skriver på modersmålsnivå och behärskar engelska väl.
Som assistent hänger man med i vardagen hemma, i skolan och på fritidsaktiviteter (ex gymmet, bowling, minigolf osv). Arbetet omfattar exempelvis sondmatning, medicinering, hygien och kommunikation, men arbetet innebär också att vara en kompis, att hitta på roliga aktiviteter och att inspirera till sysselsättning.
Skicka några rader om dig själv och varför du tror att just du skulle passa för tjänsten. Maila till jobb@egelin.se
Sista dag att ansöka är 2026-01-18
