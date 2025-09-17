Krokomsbostäder söker Fastighetsskötare
OnePartnerGroup Södra Norrland AB / Fastighetsskötarjobb / Krokom Visa alla fastighetsskötarjobb i Krokom
2025-09-17
, Östersund
, Åre
, Strömsund
, Ragunda
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos OnePartnerGroup Södra Norrland AB i Krokom
, Östersund
, Åre
, Ragunda
, Ljusdal
eller i hela Sverige
Krokomsbostäder söker nu en Fastighetsskötare. Anställningen påbörjas som ett bemanningsuppdrag (6 månaders visstidsanställning) för att övergå i en tillsvidareanställning hos Krokomsbostäder. Publiceringsdatum2025-09-17Beskrivning
Arbetet innebär att du har ett helhetsansvar för fastigheterna. Arbetet innebär att du utför drift ,skötsel och mindre reparationer både inomhus och utomhus. Du ska ha kunskap för att självständigt kunna utföra felsökning och reparationer på fastigheternas tekniska system och utrustning. Du ser till att värme, ventilation och andra tekniska system fungerar och att hyresgästerna får så bra service som möjligt.Arbetsuppgifterna utförs på ett fastighetsbestånd bestående av bostäder och lokaler där det även ingår kontakt med hyresgäster och verksamheter för att stödja dem ur ett skötselperspektiv. Exempel på arbetsuppgifter som kan förekomma är felsökning av el, ventilation och värmesystem men även att renovera blandare och ventiler, rensa stopp i avlopp. Främst handlar det om drift, skötsel och reparationer på fastigheternas installationer samt yttre skötsel av grönytor, rabatter och hårdgjorda ytor.Du kommer att arbeta i ett team med Förvaltare, Husvärd och Fastighetsskötare.
För att vara rätt person så krävs det att du har driv och trivs med att arbeta självständigt. Samarbetet i gruppen är viktigt vilket gör att vi ser att du är en lagspelare. Vi tror att du som söker är en person som har lätt att bemöta människor, är noggrann och strukturerad. Men framför allt ser vi att du tar egna initiativ och är självgående med stor handlingskraft i ditt yrkesutövande. Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
Relevant utbildning inom exempelvis fastighet, el eller VVS eller motsvarande kunskaper
Erfarenhet av fastighetsskötsel
Körkort klass B
Behärska och ha god förståelse för svenska språket i tal och skrift
Datavana då arbetsorderhantering sker i digitala system
Övrig information
Omfattning: Heltid, måndag till fredag, 07:00-16:00Anställningsform: Tillsvidareanställning, anställningen påbörjas som ett bemanningsuppdrag (6 månaders visstidsanställning) för att övergå i en tillsvidareanställning hos Krokomsbostäder Lön: Enligt kollektivavtal.Sista dag att ansöka är 2025-10-17Urval sker löpande så du är välkommen med din ansökan redan idag.
När du blir en av oss
Denna tjänst innebär att du kommer bli anställd som konsult hos oss på OnePartnerGroup och du kommer tillbringa dina arbetsdagar hos Krokomsbostäder. Som konsult hos oss har du din konsultchef som stöttar dig i att lyckas och trivas. Självklart innefattas din anställning av kollektivavtal, försäkringar, tjänstepension, fackliga relationer och friskvårdsbidrag, för inget är viktigare än att du känner dig trygg med din anställning hos oss. Låt oss bli din nya kollega! Vi på OnePartnerGroup jobbar med rekrytering, bemanning och utbildning och är din bästa kollega i karriären när du söker jobb. Med lokal förankring på ett 50-tal orter, från Malmö i söder till Kalix i norr, finns vi alltid nära dig.
Vad händer när du har sökt tjänsten?
Har du frågor om tjänsten eller undrar hur processen ser ut framöver är du välkommen att kontakta Gustaf Wrangbäck på gustaf.wrangback@onepartnergroup.se
.I denna process jobbar vi med löpande urval och tillsättning. När du har visat intresse för tjänsten matchar vi din ansökan med tjänsten och vi kontaktar dig via mail eller telefon för återkoppling. Är du aktuell för tjänsten träffas vi på en intervju och under processen sker även referenstagning och bakgrundskontroll.För oss är det viktigt att ta del av din upplevelse när du har sökt en tjänst hos oss. Därför skickar vi ut en kort enkät när du har sökt tjänsten och när processen är avslutad. Din upplevelse är betydelsefull för oss och vi hoppas att du har möjlighet att svara.
Gällande ansökan så sker det via annonsen på OnePartnerGroups hemsida, vi hanterar inte ansökningar via mail på grund av GDPR. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare OnePartnerGroup Södra Norrland AB
(org.nr 559093-7537) Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil. Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Krokomsbostäder AB Kontakt
Gustaf Wrangbäck gustaf.wrangback@onepartnergroup.se Jobbnummer
9514417