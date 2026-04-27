Krokomsbostäder söker Fastighetsskötare
2026-04-27
Bli en del av Krokomsbostäder - vi söker fastighetsskötare!
Vill du ha ett varierat och självständigt arbete där du verkligen gör skillnad i människors vardag? Nu söker Krokomsbostäder en engagerad fastighetsskötare som vill vara med och skapa trivsamma och välfungerande boendemiljöer. Tjänsten inleds som ett bemanningsuppdrag på sex månader, med avsikt att därefter övergå i en tillsvidareanställning hos Krokomsbostäder.
Om rollen
Som fastighetsskötare hos oss får du ett eget ansvarsområde där du arbetar både med fastigheternas drift och den yttre miljön. Du ansvarar för att våra fastigheter fungerar som de ska genom skötsel, tillsyn och mindre reparationer. Arbetet är omväxlande och innehåller allt från felsökning av tekniska system till praktiska åtgärder som mindre VVS-arbeten och utemiljöskötsel. Du har daglig kontakt med hyresgäster och verksamheter, där du bidrar med service, lösningar och ett professionellt bemötande. Du blir en del av ett sammansvetsat team med förvaltare och kollegor inom fastighetsskötsel, där samarbete och arbetsglädje är en självklar del av vardagen.
Vem är du?
Vi söker dig som gillar att ta ansvar och driva ditt arbete framåt. Du trivs med frihet under ansvar och har förmågan att självständigt hitta lösningar, samtidigt som du är en lagspelare som bidrar till gruppens gemensamma mål. Du är serviceinriktad, noggrann och strukturerad och har lätt för att möta människor på ett positivt och professionellt sätt. Din initiativförmåga och handlingskraft gör att du får saker att hända.
Vi ser gärna att du har:
Utbildning inom fastighet, el, VVS eller motsvarande erfarenhet
Erfarenhet av fastighetsskötsel
B-körkort
Goda kunskaper i svenska, i både tal och skrift
Vana att arbeta i digitala system
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper
Övrig information
Omfattning: Heltid, måndag till fredag, 07:00-16:00Anställningsform: Tillsvidareanställning, anställningen påbörjas som ett bemanningsuppdrag (6 månaders visstidsanställning) för att övergå i en tillsvidareanställning hos Krokomsbostäder Lön: Enligt kollektivavtal.Sista dag att ansöka är 2026-05-31Urval sker löpande så du är välkommen med din ansökan redan idag.
När du blir en av oss
Denna tjänst innebär att du kommer bli anställd som konsult hos oss på OnePartnerGroup och du kommer tillbringa dina arbetsdagar hos Krokomsbostäder. Som konsult hos oss har du din konsultchef som stöttar dig i att lyckas och trivas. Självklart innefattas din anställning av kollektivavtal, försäkringar, tjänstepension, fackliga relationer och friskvårdsbidrag, för inget är viktigare än att du känner dig trygg med din anställning hos oss. Låt oss bli din nya kollega! Vi på OnePartnerGroup jobbar med rekrytering, bemanning och utbildning och är din bästa kollega i karriären när du söker jobb. Med lokal förankring på ett 50-tal orter, från Malmö i söder till Kalix i norr, finns vi alltid nära dig.
Vad händer när du har sökt tjänsten?
Har du frågor om tjänsten eller undrar hur processen ser ut framöver är du välkommen att kontakta Gustaf Wrangbäck på gustaf.wrangback@onepartnergroup.se
.I denna process jobbar vi med löpande urval och tillsättning. När du har visat intresse för tjänsten matchar vi din ansökan med tjänsten och vi kontaktar dig via mail eller telefon för återkoppling. Är du aktuell för tjänsten träffas vi på en intervju och under processen sker även referenstagning och bakgrundskontroll.För oss är det viktigt att ta del av din upplevelse när du har sökt en tjänst hos oss. Därför skickar vi ut en kort enkät när du har sökt tjänsten och när processen är avslutad. Din upplevelse är betydelsefull för oss och vi hoppas att du har möjlighet att svara.Gällande ansökan så sker det via annonsen på OnePartnerGroups hemsida, vi hanterar inte ansökningar via mail på grund av GDPR. Så ansöker du
