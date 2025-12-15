Kriminalvårdare till VO Häktet Helsingborg/Berga
Kriminalvården, Enheten för verksamhetsnära HR / Kriminalvårdarjobb / Helsingborg
2025-12-15
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Denna annons riktar sig till dig som har arbetslivserfarenhet från Kriminalvården!
Att arbeta som kriminalvårdare betyder att du kan göra skillnad för andra människor. För att trivas och lyckas i ditt uppdrag är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen och tron på att människan är utvecklingsbar. Kriminalvården har över 70 olika yrkeskategorier med flera interna utbildningar och goda utvecklingsmöjligheter.
Arbetet vid häktet är ofta rutinstyrt och inriktat på omvårdnads- och säkerhetsuppgifter. Våra klienter kan sitta häktade under lång tid utan att få träffa andra än sin advokat samt personalen vid häktet. Detta ställer särskilda krav på dig som kriminalvårdare.
Detta arbete är för dig som söker ett omväxlande säkerhetsarbete. I arbetsuppgifterna ingår bl.a. bevakning, matutdelning och visitationer varvat med isoleringsbrytande åtgärder som vardagskontakt/samtal och motivationsarbete med våra klienter. Då viss dokumentation förekommer är det viktigt att du kan uttrycka dig väl i skrift.
Beroende på antalet utbildningsplatser och vårt behov av personal påbörjar du din anställning med introduktion samt en period i arbetet innan du påbörjar vår grundutbildning. Utbildningen är obligatorisk och innefattar både teori och praktik som varvas med arbete ute på häktet. Introduktion för dig som erbjuds anställning i denna annons startar 2/3-2026 eller 4/5-2026.
Kriminalvårdens utbildningsenhet ligger i Malmö. Du kommer att befinna dig i Malmö under vissa utbildningsveckor. Under provanställningen genomförs löpande bedömningar kring din möjlighet till tillsvidareanställning. Du får full lön under hela utbildningstiden.
Kriminalvårdens verksamhet pågår dygnet runt, året runt. Du kommer att arbeta dagar, kvällar och helger. Vissa scheman innefattar arbete på nätter.
Låter detta som ett arbete för dig? Läs gärna mer på vår hemsida och ta del av information, yrkesroller och de fördelar som finns inom kriminalvården.https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/
* Arbetslivserfarenhet från Kriminalvården
* Fullständig gymnasieutbildning alternativt annan utbildning i kombination med arbetslivserfarenhet som KV bedömer relevant.
* Goda kunskaper i svenska språket i både tal och skrift
* God datorvana
Dina personliga egenskaper är viktiga och vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Som kriminalvårdare behöver du vara trygg, stabil, ha god självinsikt, gott omdöme och integritet. Tillsammans med dina kollegor driver du verksamheten, du behöver därför ha en god samarbetsförmåga och vara tydlig i din kommunikation. Du ska kunna agera fysiskt när det krävs.
ÖVRIGT
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Individuell lönesättning tillämpas.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal. Ersättning
