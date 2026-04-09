Kriminalvårdare till Transportavdelning Luleå
Kriminalvården / Kriminalvårdarjobb / Luleå Visa alla kriminalvårdarjobb i Luleå
2026-04-09
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kriminalvården i Luleå
, Haparanda
, Arvidsjaur
, Umeå
, Härnösand
eller i hela Sverige
Om Kriminalvården
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.Publiceringsdatum2026-04-09Dina arbetsuppgifter
Transportavdelningen (TA) har i uppdrag att transportera och övervaka frihetsberövade personer. Det är Kriminalvårdens klienter som förflyttas mellan häkten och anstalter, till domstolsförhandlingar och sjukhus med mer. TA transporterar även frihetsberövade personer åt exempelvis Polisen, Statens institutionsstyrelse, Migrationsverket och psykiatrin.
Som kriminalvårdare inom Transportavdelning (TA) ingår du i ett team som består av två till fyra personer där alla ansvarar för olika roller i genomförandet av klienttransporter. Du möter en stor variation av klienter i varierande åldrar, med olika bakgrund och erfarenheter. Du visiterar, belägger med fängsel och bevakar klienten under transport men vårt främsta verktyg är vår kommunikativa förmåga.
Rollen innebär ett nära arbete med människor, där din viktigaste uppgift i vardagen är att bemöta varje individ med respekt. Du har ett genuint intresse för andra människor och strävar efter att skapa trygghet och förtroende i varje möte.
TA:s uppdrag är omväxlande och det innebär att din arbetstid kan variera från dag till dag. Tiderna i schemat är ramtider, vanligtvis 8:00-17:00. Schemalagd helgarbete förekommer var sjätte helg.
När du börjar hos oss kommer du få en introduktion med blandat innehåll där både teoretiska delar samt praktiska moment gås igenom så att du är trygg i rollen och redo att påbörja arbetet i ditt nya team. Du kommer även genomgå en bilförarutbildning och efter en period av tjänstgöring erbjuds du en plats på kriminalvårdens grundutbildning som är obligatorisk för alla tillsvidareanställda och omfattar 8 veckor. Du får lön under hela utbildningstiden.
Att arbeta som kriminalvårdare betyder att du kan göra skillnad för andra människor och bidra till ett bättre samhälle.Kvalifikationer
Dina personliga egenskaper är viktiga. Som kriminalvårdare behöver du vara trygg, stabil, ha god självinsikt, gott omdöme och integritet. Tillsammans med dina kollegor driver du verksamheten, så du behöver ha god samarbetsförmåga och vara tydlig i din kommunikation. Det är viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen och tron på att människan kan utvecklas och förändras. Du behöver ha en god grundfysik för att kunna hantera ett stillasittande arbete och för att kunna agera fysiskt när det krävs.
Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
Fullständig gymnasieutbildning alternativt annan utbildning i kombination med arbetslivserfarenhet som Kriminalvården bedömer relevant
Arbetslivserfarenhet, även i form av säsongsarbete, timanställning eller eget företagande. Praktik och volontärarbete är inte att jämställa med anställning
Kunskap inom relevanta områden, exempelvis beteendevetenskap, kriminologi, psykiatri, vård, juridik och konflikthantering
Goda kunskaper i svenska språket i både tal och skrift
God datorvana
B-körkort och körvana
Det är även meriterande med:
Arbetslivserfarenhet från kriminalvård, säkerhetsarbete, social omsorg, psykiatri eller vård- och omsorgsarbete där du har arbetat i team tillsammans med kollegor ses som särskilt meriterande. Erfarenhet av pedagogiskt arbete kan också ses som en tillgång.
Arbetslivserfarenhet av arbete med klienter med psykiatriska diagnoser
Relevanta språkkunskaper
C-körkortÖvrig information
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Individuell lönesättning tillämpas.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Varbi. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kriminalvården
(org.nr 202100-0225), http://kriminalvarden.varbi.com
Slottsgatan 78 (visa karta
)
601 80 NORRKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Norrköping Kontakt
Monica Olausson (SACO) 0920-214010
9843462