Kriminalvårdare till Anstalt Haparanda, semestervikariat
Kriminalvården, Anstalten Haparanda / Kriminalvårdarjobb / Haparanda Visa alla kriminalvårdarjobb i Haparanda
2026-01-19
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Verksamhetsområde Luleå är Kriminalvårdens nordligaste och omfattar anstalterna Luleå och Haparanda samt häktet Luleå. Den största yrkesgruppen är kriminalvårdare men här arbetar även vårdprofessioner, administrativ personal, pedagoger, produktionsledare m fl. På anstalterna är de intagna sysselsatta med utbildning, olika behandlingsprogram eller inom anstalternas träproduktion. Till anstalten respektive häktet Luleå tar du dig enkelt med kollektivtrafik, är du bilburen parkerar du på vår personalparkering. Anstalten Haparanda ligger fem minuters promenad från Haparanda station.
Läs mer om anstalten Haparandas verksamhet på vår hemsida: https://www.kriminalvarden.se/kontakt/hitta-och-kontakta/verksamhet/anstalt/haparanda/#verksamhet
Hos oss får du mer än ett sommarjobb- du får en erfarenhet som stärker dig inför framtiden oavsett var din karriär tar dig. Ett sommarvikariat hos oss kan till fortsatt arbete i myndigheten. Vi har ett löpande urval så vänta inte med din ansökan. Välkommen redan idag med din ansökan!Publiceringsdatum2026-01-19Arbetsuppgifter
Som kriminalvårdare ingår du i ett team där du har den dagliga kontakten med klienten. Arbetsuppgifterna vid anstalt är varierande och omfattar bland annat omvårdnad, bevakning, visitationer och säkerhetsarbete, kombinerat med frigivningsplanering, samtal och motivationsarbete. Det krävs att man som kriminalvårdare har en förmåga att skapa struktur, trygghet och har ett respektfullt bemötande mot de man möter i vardagen.
Att arbeta som kriminalvårdare betyder att du kan göra skillnad för andra människor och bidra till ett bättre samhälle. För att trivas och lyckas i ditt uppdrag är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen och tron på att människan är utvecklingsbar. Du blir en del av en trygg och engagerad arbetsgemenskap där samarbete, ansvar och respekt är centrala värden.
Hos oss får du mer än ett sommarjobb- du får en erfarenhet som stärker dig inför framtiden oavsett var din karriär tar dig. Ett sommarvikariat hos oss kan till fortsatt arbete i myndigheten.Kvalifikationer
Dina personliga egenskaper är viktiga för oss. Som kriminalvårdare behöver du vara trygg, stabil och ha god självinsikt. Då du tillsammans med dina kollegor driver verksamheten behöver du ha god samarbetsförmåga och förmåga att vara tydlig i din kommunikation. I ditt yrkesutövande krävs ett gott omdöme och integritet. Vi är varandras arbetsmiljö och du har därför en god fysisk status som möjliggör förmåga att agera fysiskt när situationen så kräver. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
* Fullständig gymnasieutbildning alternativt annan utbildning i kombination med arbetslivserfarenhet som Kriminalvården bedömer relevant.
* Arbetslivserfarenhet, även i form av säsongsarbete, timanställning eller eget företagande. Observera att praktik och volontärarbete inte klassas som anställning.
* Goda kunskaper i svenska språket i såväl tal som skrift.
* God datorvana.
Det är meriterande om du har:
* Kunskap inom relevanta områden, exempelvis beteendevetenskap, kriminologi, psykiatri, juridik eller konflikthantering.
* Arbetslivserfarenhet från kriminalvård, säkerhetsarbete, social omsorg, psykiatri eller vård- och omsorgsarbete.
* B-körkort
ÖVRIGT
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Individuell lönesättning tillämpas.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
