Kretskortsmontör sökes till Linköping
Uniflex AB / Tele- och elektronikmontörsjobb / Linköping Visa alla tele- och elektronikmontörsjobb i Linköping
2025-11-12
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Uniflex AB i Linköping
, Mjölby
, Finspång
, Motala
, Norrköping
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-11-12Om tjänsten
Vi söker en engagerad och noggrann kretskortsmontör. Om du nyligen har genomfört en utbildning inom området och har kortare arbetserfarenhet, kan detta vara möjligheten för dig att utvecklas i en dynamisk och tekniskt avancerad miljö.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
Som kretskortsmontör kommer du att arbeta med manuell montering av elektriska komponenter och viss mekanik, både för serietillverkning och prototyper. Du kommer att ansvara för reparation och modifiering av kretskort och kretskortsenheter samt för avsyning och kontroll av dessa enheter. Ditt arbete inkluderar också att skriva iakttagelserapporter och Non Conformance Reports (NCR).
Du kommer att bistå utvecklings- och produktionsteknik vid framtagning av prototyper och medverka vid framtagning av tillverkningsunderlag. Viss lackering av kretskort kan förekomma, och du förväntas arbeta aktivt med effektiviseringar och förbättringar av arbetsprocesserna
Vem är du?
Vi söker en person som är
• noggrann, strukturerad och trivs med att följa rutiner.
• Har en operativ och drivande inställning samt god samarbetsförmåga.
• Din kreativitet och problemlösningsförmåga gör att du hanterar utmaningar väl.
• Du är stresstålig och stabil, med förmåga att bygga goda relationer och bidra till förbättringar i arbetet.
För att kvalificera dig som kretskortsmontör behöver du ha en treårig gymnasieutbildning eller motsvarande. Du bör ha god komponent- och produktkännedom samt certifikat för mjuklödning och reparation. Erfarenhet av montering och avsyning enligt IPC-standard är nödvändig.
Du behöver även grundläggande kunskaper i IFS, Office-paketet, ritnings- och schemaläsning samt form- och lägestoleranser. Förmåga att läsa, skriva och tala engelska på en relevant nivå är ett krav. Erfarenhet av prototyp- och serieframtagning av avancerade elektronikkonstruktioner med höga kvalitetskrav, samt kunskaper i Word, Excel och Teamcenter (MBD) är meriterande.
Eventuella namngivna referenter bör ha kännedom om att de finns i dina ansökningshandlingar.
Uniflex är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering. Uniflex finns i Sverige, Norge och Finland. I Sverige är vi drygt 3 000 anställda och finns på ett 40 tal orter. Vi är medlemmar i Almega Kompetensföretagen samt Byggföretagen och har kollektivavtal med LO, Byggnads, Unionen och Akademikerförbunden. Uniflex är kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001.
På Uniflex ser vi våra medarbetare som vår viktigaste tillgång och därför erbjuder vi följande:
• Kollektivavtal
• Tjänstepension
• Friskvårdsbidrag och andra personalförmåner
• Försäkringar
• Marknadsmässig lön
• Karriär och utveckling
Vi söker ständigt efter nya kollegor som arbetar i enighet med våra värderingar passion & execution. Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "65528". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uniflex AB
(org.nr 556637-0341), http://www.uniflex.se Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil. Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Zoran Panic zoran.panic@uniflex.se 070-461 89 67 Jobbnummer
9600114