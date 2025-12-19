Kravledande Scrum Product Owner
2025-12-19
På Läkemedelsverket gör vi skillnad tillsammans. I livet och för livet. Vi jobbar för människors och djurs hälsa, för ett bättre Sverige idag och i framtiden.Vill du vara med och bygga något nytt och samtidigt bidra till samhällsviktig digitalisering?
Läkemedelsverkets IT-enhet söker nu en Kravledande Scrum Product Owner till en nyetablerad grupp inom systemutveckling. I rollen får du en central position i vår fortsatta verksamhetsutveckling med fokus på digitalisering av Läkemedelverkets uppdrag inom medicinteknik, ett område som växer snabbt och har stor betydelse för kvalitet, säkerhet och effektivitet inom hälso- och sjukvård. Här får du möjlighet att påverka arbetssätt, lösningar och samverkan från start till leverans i nära dialog med både verksamhet och IT.
Vår verksamhet
IT-enheten består av cirka 115 engagerade medarbetare som tillsammans tar ett helhetsgrepp om myndighetens digitalisering. Vi arbetar nära verksamheten för att leverera tillgängliga, stabila och säkra IT-stöd som gör nytta och vi utvecklar ständigt vårt arbetssätt, teknik och verktyg.Publiceringsdatum2025-12-19Arbetsuppgifter
Rollen Kravledande Scrum Product Owner ansvarar för att omsätta verksamhetens behov till prioriterade och testbara IT-krav samt förvalta och prioritera utvecklingsteamets backlogg. Rollen samordnar det agila teamets arbete samt säkerställer att leveranser skapar verksamhetsnytta.
I rollen kommer du att:
• Fånga, analysera och omsätta verksamhetens behov till tydliga och prioriterade krav.
• Äga och prioritera teamets backlogg.
• Samordna och stödja det agila teamets arbete genom effektiva backlog-genomgångar (refinement), sprintplaneringar och retrospektiv.
• Följa upp leveranser och säkerställa att utvecklingen sker med fokus på verksamhetsnytta, kvalitet och långsiktighet.
• Arbeta både strategiskt och operativt och bidra aktivt till att forma teamets arbetssätt och leveranser.Bakgrund
Vi söker dig som har:
• Eftergymnasial utbildning inom IT, systemvetenskap eller erfarenhet som bedöms likvärdig av arbetsgivaren.
• Flera års aktuell erfarenhet av kravledning och/eller produktägarskap
• Flera års erfarenhet att arbeta med och utveckla agila team.
• Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Det är meriterande om du har:
• Kunskap inom vård, medicinteknik och/eller samhällstjänster.
• Kunskap om UX-metodik och erfarenhet att skapa användarcentrerade lösningar.
• Certifiering Product Owner, inom kravhantering eller projektledning.
• Kunskap om verktyg som Azure DevOps (eller motsvarande) för backlogghantering och sprintplanering.
Dina personliga egenskaper
Du är en trygg och erfaren ledare som arbetar strukturerat och analytiskt, med god förmåga att fatta beslut och göra tydliga prioriteringar utifrån verksamhetens behov. Du trivs i tvärfunktionella team och ser samarbete som en förutsättning för att nå gemensamma mål.
Du är kommunikativ och lyhörd, och har lätt för att bygga förtroende samt skapa samsyn mellan olika intressenter, även när perspektiv och behov skiljer sig åt.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Bra att veta
Sista dag att ansöka är 2026-01-15
Anställningsform: Tillsvidare
Tillträde: Enligt överenskommelse
Enhet: IT
Diarienummer: 2.4.1-2025-106630
Vi tillämpar 6 månaders provanställning.
Vi värdesätter mångfald och välkomnar sökande med olika bakgrund.
På Läkemedelsverket får du goda förutsättningar för balans i livet. Vi erbjuder dig bland annat flextid, förmånliga semestervillkor, friskvårdsbidrag samt friskvård på arbetstid. I den mån arbetsuppgifterna tillåter finns det möjlighet att delvis arbeta på distans efter överenskommelse med chef.
Läs mer om de förmåner du får hos oss här: https://www.lakemedelsverket.se/sv/om-lakemedelsverket/jobba-pa-lakemedelsverket/formaner-hos-oss
Läkemedelsverket är beredskapsmyndighet, vilket innebär att vi genomför vissa bakgrundskontroller i samband med rekryteringar. Du kommer vid en eventuell intervju att behöva styrka din identitet samt uppvisa examensbevis och relevanta intyg. All tillsvidareanställd personal vid Läkemedelsverket är krigsplacerad inom myndigheten.Kontaktuppgifter för detta jobb
Du är välkommen att kontakta gruppchef Enes Ramovic. Du kan även kontakta de fackliga företrädarna Jonas Walldén, Saco och Pia Wictor, ST. Vi finns alla på telefon 018-17 46 00 eller nås genom e-post fornamn.efternamn@lakemedelsverket.se
Mer om Läkemedelsverket
Du tänker kanske inte så ofta på Läkemedelsverket, men vi kan lova att du möter oss i din vardag. Resultatet av det vi gör märks på apotek, sjukhus, hos veterinären och i ditt badrumsskåp. Vi ser nämligen till att du och alla andra i Sverige får tillgång till säkra och effektiva läkemedel och medicintekniska produkter, allt från plåster och graviditetstester till rollatorer och appar. Det gör vi genom att godkänna och ge tillstånd, övervaka och kontrollera och genom att informera och ge råd. Vi som arbetar på Läkemedelsverket är stolta över vårt viktiga samhällsuppdrag: att bidra till den svenska folk- och djurhälsan.
Läs mer om vårt uppdrag och vad det innebär att arbeta på Läkemedelsverket här: https://www.lakemedelsverket.se/sv/om-lakemedelsverket/jobba-pa-lakemedelsverket
Välkommen med din ansökan!
