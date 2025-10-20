Kravanalytiker / UX-designer
Statens institutionsstyrelse / Datajobb / Solna Visa alla datajobb i Solna
2025-10-20
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Statens institutionsstyrelse i Solna
, Sundbyberg
, Stockholm
, Ekerö
, Södertälje
eller i hela Sverige
Statens institutionsstyrelse, SiS, är en myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård för ungdomar med komplex psykosocial problematik och för vuxna med missbruk. SiS verkställer även sluten ungdomsvård. Det gör vi på ungdomshem och hem för vuxna med missbruk, över hela landet. Hos oss på SiS blir ditt arbetsliv en spännande utmaning. Oavsett var i vår organisation du arbetar, eller vilken tjänst du har, hjälper du till att skapa livsviktig förändring.
På huvudkontoret i Solna Business Park är vi ca 350 medarbetare och tillsammans arbetar vi för att stötta och utveckla myndigheten med ca 4000 medarbetare. Publiceringsdatum2025-10-20Dina arbetsuppgifter
Hos oss är digitalisering mer än teknik - det är en möjliggörare för god vård och behandling. På It- och digitaliseringsavdelningen arbetar idag cirka 55 engagerade medarbetare varje dag med att bidra till att stärka myndighetens verksamhet.
Nu går vi in i en spännande utvecklingsfas med ett utökat uppdrag för hela myndigheten. Tillsammans driver vi den digitala transformationen med fokus på säkra, tillgängliga och moderna lösningar som gör verklig skillnad - för medarbetare, ungdomar och klienter.
Som UX-designer hos oss får du en central roll i att forma användarupplevelsen genom hela utvecklingsprocessen. Du kommer leda arbetet från att analysera användarbehov och lagkrav via skisser och prototyper till färdig lösning. Detta omfattar användbarhetstester, en del funktionella tester samt att se till att vi uppfyller tillgänglighetskrav. Du kommer tillhöra ett av våra utvecklingsteam och bidra med att stötta verksamheten i framtagande av krav samt designunderlag.
Vi arbetar tvärfunktionellt med verksamhet, juridik och utvecklare och lägger stort fokus på att lösningen blir både användbar och uppfyller alla olika behov och lagkrav. Du behöver kunna ta egna initiativ och stötta oss i att kontinuerligt förbättra våra arbetssätt.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• eftergymnasial utbildning inom systemutveckling, UX eller liknande
• flera års erfarenhet av både UX-design och kravhantering
• vana att planera och leda workshops
• erfarenhet av prototypverktyg, gärna Figma som är vårt nuvarande verktyg
• erfarenhet av arbete inom offentlig sektor
• erfarenhet av att utföra UX-arbetet med agila arbetsmetoder
• god kommunikationsförmåga, både skriftligt och muntligt på svenska
Det är meriterande om du har:
• arbetat som projektledare, scrum-master eller liknande
Vi söker dig som är lösningsorienterad, självgående och analytisk, med en god kommunikativ förmåga. Du kan förklara komplexa idéer på ett enkelt och begripligt sätt och du samarbetar prestigelöst och professionellt med andra. Vidare ser vi att du trivs med att utveckla och förbättra arbetssätt och rutiner och vill bidra till att driva vårt arbete framåt. Du delar våra värdeord; Respekt, Omtanke och Tydlighet.
På SiS månar vi om ett gott medarbetarskap. Det innebär att du som medarbetare tar ansvar för ditt arbete, bidrar till utveckling och medverkar till ett gott samarbete. Läs mer om vårt medarbetarskap.
Anställningens omfattning
Anställningsform: Tillsvidareanställning, 6 månaders provanställning tillämpas
Omfattning: Heltid
Tillträde: Snarast möjligtSå ansöker du
Ansök senast: 2025-11-09
Referensnummer: 2.9.1-8906-2025
Välkommen med din ansökan!
SiS arbetar aktivt mot all form av diskriminering och välkomnar alla sökande.
För arbete på våra institutioner gör SiS registerkontroll innan anställning.
Inför rekryteringsarbetet har Statens institutionsstyrelse tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
OBS! Om du har skyddade personuppgifter ska du inte söka via rekryteringssystemet. Kontakta i stället den som står som kontaktperson i annonsen. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Statens Institutionsstyrelse
(org.nr 202100-4508), https://www.stat-inst.se/ Arbetsplats
Statens institutionsstyrelse Jobbnummer
9564440