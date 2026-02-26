Kravanalytiker Kraftsystemanalys & Agil utveckling
2026-02-26
Vi söker nu en erfaren Kravanalytiker (nivå 3) till ett långsiktigt uppdrag inom kraftsystemanalysområdet. Du blir en del av ett tvärfunktionellt agilt utvecklingsteam där du fungerar som länken mellan verksamhet och IT - och säkerställer att lösningar utvecklas i linje med verksamhetsbehov, användarvärde och tekniska förutsättningar.
Uppdraget är placerat i Sundbyberg med möjlighet till distansarbete upp till 50%.
Om rollen
Du kommer att arbeta i ett agilt team som ansvarar för att förvalta och vidareutveckla IT-system som stödjer analys och insikt i kraftsystemets tillstånd ur ett driftsäkerhetsperspektiv. Teamet arbetar även med en kraftsystemsimulator som används för träning och utbildning av operatörer.
Utvecklingsteamet består av produktägare, scrum master, systemutvecklare, testare och kravanalytiker. Arbetet sker i nära samarbete med användare, verksamhetsspecialister, arkitekter och projektledare.
Erfarenhet av agilt kravarbete och verktyg som Azure DevOps är centralt.
I rollen som kravanalytiker kommer du att:
Fånga och dokumentera funktionella och icke-funktionella krav genom workshops, intervjuer och analyser
Bryta ner krav till hanterbara och värdeskapande leveranser (user stories, epics m.m.)
Definiera acceptanskriterier och säkerställa att kraven är utvecklingsbara och testbara
Arbeta nära produktägare och utvecklingsteam för att säkerställa tydliga och prioriterade krav
Säkerställa spårbarhet genom hela utvecklingskedjan
Stötta test och kvalitetssäkring genom kravvalidering
Ge metodstöd inom kravhantering till verksamheten
Medverka i kontinuerlig förbättring av arbetssätt och kravprocesser
Bidra till utformning eller revidering av arbetsprocesser för mottagandeorganisationen
Kravprofil (ska-krav)
För att vara aktuell för uppdraget behöver du ha:
Högskole-/universitetsutbildning (minst 120p/180hp) inom IT eller systemvetenskap
Minst 5 års erfarenhet (de senaste 10 åren) som kravanalytiker inom IT, inklusive både funktionella och icke-funktionella krav
Minst 5 års praktisk erfarenhet av arbete i kravhanteringsverktyg (ex. Azure DevOps eller Jira), inklusive user stories, epics och acceptanskriterier
Minst 5 års erfarenhet av kravanalys i agila utvecklingsprojekt (Scrum, Kanban eller motsvarande), inklusive MVP-fokuserad kravhantering och arbete i tvärfunktionella team
Mycket god kommunikativ förmåga på svenska och engelska, i tal och skrift
Meriterande
Certifiering som kravanalytiker (IIBA, Astrakan eller motsvarande)
Erfarenhet av teknisk kravställning i komplex och säkerhetskänslig IT-miljö
Erfarenhet som produktägare
Erfarenhet från kraftsystem- eller energibranschen
Uppdragsinformation
Omfattning: 100%
Placering: Sundbyberg (upp till 50% distans enligt överenskommelse)
Säkerhetsprövning: Säkerhetsprövning och registerkontroll krävs
Om Soros Consulting
Soros Consulting är ett specialistbolag inom konsult- och rekryteringslösningar. Vi matchar kvalificerade specialister och ledare med organisationer där kompetens, driv och personlighet gör verklig skillnad. Vi arbetar nära både kund och kandidat och säkerställer en professionell, transparent och kvalitativ process från första kontakt till signerat avtal.
