Kravanalytiker IT / Systemintegration
2025-09-12
Plats: Sundbyberg
Start: 2025-10-01
Slut: 2026-10-01
Option på förlängning: 1 + 1 år
Omfattning: Heltid
Distansarbete: Delvis möjligt, upp till 3 dagar/vecka
Om uppdraget
Vi söker en erfaren Kravanalytiker till leveransområdet Informations- och Stödtjänster (IST). Rollen innebär att identifiera, analysera och dokumentera verksamhetskrav för kritiska IT-system med många interna och externa integrationer.
Som kravanalytiker kommer du att fungera som brygga mellan verksamhet och teknik, säkerställa att krav är tydliga, mätbara och implementerbara, samt bidra till att utveckla och förvalta tjänster i en agilt styrd miljö.
Identifiera och specificera verksamhetskrav tillsammans med systemägare, utvecklingsteam och externa aktörer
Dokumentera och strukturera krav, användarberättelser och tjänstekontrakt för tekniska gränssnitt
Dela upp krav i värdeskapande arbetspaket enligt agila ramverk, t.ex. SAFe
Säkerställa spårbarhet mellan krav, lösning och test
Samarbeta med lösningsarkitekter, utvecklingsteam och testteam
Delta i acceptanstestning och verifiera att levererade funktioner uppfyller krav
Bidra till förvaltning och fortsatt utveckling av befintliga tjänster
Koordinera tekniska uppdateringar och säkerställa att tjänstekontrakt följer interna och externa krav
Erfarenhet och kompetens (SKA-krav)
Minst 8 års erfarenhet av kravanalys inom IT-projekt, gärna inom komplexa och samhällskritiska verksamheter
Minst 5 års erfarenhet av kravanalys i systemutvecklings- och integrationstunga projekt
Minst 5 års erfarenhet av att ta fram och hantera tjänstekontrakt för tekniska gränssnitt
Minst 5 års erfarenhet av Java, Spring Boot, Oracle och Weblogic
Minst 5 års erfarenhet av arbete i agila miljöer
Minst 3 års erfarenhet av kravarbete i EA Sparx
God förståelse för tekniska systemarkitekturer och integrationsplattformar
Starka kommunikativa färdigheter och förmåga att samarbeta med både tekniska team och verksamhetsintressenter
Noggrann, strukturerad och självgående med förmåga att prioritera krav i en dynamisk miljö
Meriterande (BÖR-krav)
Minst 3 års erfarenhet av objekt- och datamodellering
Om Soros Consulting
Soros Consulting är ett svenskt konsultbolag specialiserat på att matcha kvalificerade konsulter med rätt uppdrag inom IT, teknik, ekonomi och projektledning. Vi arbetar nära både kunder och konsulter för att säkerställa långsiktiga och framgångsrika samarbeten. Vårt mål är att skapa värde genom rätt kompetens på rätt plats, varje gång.
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Soros Consulting AB
