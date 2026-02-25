Kravanalytiker inom kraftsystemanalys
2026-02-25
Avaron AB är ett växande konsultbolag som matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en kravanalytiker till ett tvärfunktionellt agilt utvecklingsteam inom energiområdet. Du blir en nyckelperson i arbetet med att förvalta och vidareutveckla IT-system som stärker insikt och analysförmåga kring kraftsystemets tillstånd ur ett driftsäkerhetsperspektiv, samt en kraftsystemsimulator som används för träning och utbildning av operatörer. I uppdraget ingår även samarbete kopplat till support och drift av systemen.
Som kravanalytiker fungerar du som bryggan mellan verksamhetens behov och utvecklingsteamets leverans, och säkerställer att lösningar tas fram med tydligt användarvärde och rätt tekniska förutsättningar. Du arbetar nära produktägare, scrum master, utvecklare, testare samt verksamhetsspecialister och andra intressenter.
ArbetsuppgifterIdentifiera och dokumentera funktionella och icke-funktionella krav genom exempelvis workshops, användarintervjuer, observationer och dokumentstudier.
Bryta ned krav till hanterbara, värdeskapande leveranser och definiera acceptanskriterier.
Säkerställa att krav är formulerade på ett utvecklingsbart och testbart sätt.
Samarbeta tätt med produktägare, verksamhetsexperter och utvecklingsteam för att göra krav tydliga, prioriterade och väl förstådda.
Kommunicera och förankra krav med och mellan olika kravställare och intressenter.
Säkerställa spårbarhet av krav genom hela utvecklingskedjan.
Bidra till kontinuerlig förbättring av arbetssätt, dokumentation och kravprocesser.
Stödja test och kvalitetssäkring genom kravvalidering och granskning av testfall.
Ge metodstöd inom kravhantering till verksamhetsspecialister/kravställare, avseende både funktionella och icke-funktionella krav.
Utforma eller revidera arbetsprocesser för mottagande organisation.
KravErfarenhet av att arbeta som kravanalytiker i agila utvecklingsteam.
Erfarenhet av agilt kravarbete med tillhörande metoder och verktyg.
Erfarenhet av Azure DevOps.
