Kravanalytiker
Norla AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-06-12
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Om rollen
Som kravanalytiker kommer du att spela en central roll i att säkerställa att verksamhetens behov omvandlas till tydliga och användbara krav för utveckling av digitala tjänster och system. Du kommer att arbeta nära verksamheten, projektledare, utvecklingsteam och andra intressenter för att skapa lösningar som möter både användarnas och organisationens behov.
Rollen innebär bland annat att:
Kartlägga, analysera och dokumentera verksamhetsbehov
Leda och genomföra workshops med olika intressenter
Ta fram och förvalta krav, användarberättelser och acceptanskriterier
Säkerställa spårbarhet mellan verksamhetsmål, krav och leveranser
Stödja utvecklingsteam och verksamhet genom hela förändrings- och utvecklingsprocessen
Bidra till förbättrade arbetssätt inom kravhantering och verksamhetsutveckling
Vi söker dig som har
Flera års erfarenhet som kravanalytiker, verksamhetsanalytiker eller liknande roll
Erfarenhet av att arbeta med kravställning i komplexa organisationer
God förståelse för agila arbetssätt och utvecklingsprocesser
Erfarenhet av att facilitera workshops och dialoger med olika målgrupper
Förmåga att kommunicera tydligt på svenska, både muntligt och skriftligt
Erfarenhet från offentlig sektor
Erfarenhet av att kravställa inför upphandlingar inom offentlig sektor, inklusive framtagning av kravunderlag, utvärderingskriterier och stöd i upphandlingsprocessen enligt LOU
Förståelse för hur verksamhetsbehov omsätts till tydliga, mätbara och uppföljningsbara krav i samband med upphandling av system, tjänster eller digitala lösningar
Som person är du strukturerad, analytisk och lösningsorienterad. Du trivs med att skapa samsyn mellan verksamhet och teknik och är van vid att hantera flera perspektiv samtidigt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-12
E-post: cv@norla.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Norla AB
(org.nr 556869-7550) Arbetsplats
Norla AB Jobbnummer
9961054