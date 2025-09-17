Kravanalytiker
Uppdragsbeskrivning
Vi söker en erfaren kravanalytiker som vill arbeta i agila team med både nyutveckling och förvaltning av systemlösningar. Rollen innebär att bidra till utveckling av system för fordonshantering samt andra produktområden beroende på behov. Uppdraget omfattar främst systemutvecklingsrelaterade krav men kan även inkludera andra arbetsuppgifter inom teamets ansvar samt projekt utanför det ordinarie området.Publiceringsdatum2025-09-17Kvalifikationer
Minst fyra (4) års erfarenhet av att arbeta nära systemutvecklare med krav på systemintegrationer, API:er och dataflöden, inklusive teknisk kravställning.
Dokumenterad erfarenhet av att formulera icke-funktionella krav kopplade till prestanda, säkerhet, tillgänglighet och driftsbarhet, samt att samarbeta med lösningsarkitekter och IT-drift.
God förmåga att läsa och tolka tekniska underlag såsom arkitekturbeskrivningar, sekvensdiagram, logikflöden och datamodeller, samt att översätta dessa till krav på funktionalitet och beteende.
Meriterande
Erfarenhet av IT-relaterat arbete inom offentlig sektor.
Erfarenhet av arbete i miljöer där säkerhetskänslig information hanteras.
Om Rasulson Consulting
Rasulson Consulting är ett specialiserat bemannings- och rekryteringsföretag inom IT-sektorn. Vi samarbetar med ledande tech-bolag och innovativa startupföretag för att erbjuda spännande karriärmöjligheter för dig med intresse för digital utveckling. Genom vår djupa tekniska förståelse och vårt starka nätverk kan vi snabbt matcha rätt kompetenser med rätt uppdrag. Hos oss får du personlig vägledning, regelbunden återkoppling och möjligheten att ta nästa steg i din IT-karriär. Så ansöker du
