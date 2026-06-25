Kravanalytiker - Masterdata Person
Migrationsverket, Huvudkontor, Digitaliserings- och utvecklingsavdelningen / Datajobb / Norrköping Visa alla datajobb i Norrköping
2026-06-25
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Användarupplevelser som förenklar. Kollegor som bryr sig. Teknik som utmanar. Låter det som något för dig?
Vi erbjuder något som många söker men få arbetsgivare kan kombinera: ett samhällsviktigt uppdrag, tekniska utmaningar och långsiktig stabilitet.
Hos oss får du arbeta med komplex informationshantering som påverkar miljontals beslut och användare. Samtidigt blir du en del av en modern IT-verksamhet där samarbete, kompetensutveckling och ny teknik står i fokus.
Läs mer om hur det är att arbeta på vår IT-avdelning här – Om Migrationsverket Jobba med it
Vad du kommer att göra
Du blir en del av ett team som utvecklar och moderniserar Masterdata Person – den informationsdomän som ligger till grund för många av Migrationsverkets mest verksamhetskritiska processer.
Det här är ett prioriterat område med stor strategisk betydelse för myndigheten. Du får möjlighet att påverka hur framtidens informationshantering utvecklas genom nya arbetssätt, informationsmodeller och tekniska lösningar. Ditt arbete bidrar till hög informationskvalitet, rättssäkra beslut och ett effektivt informationsutbyte både inom Migrationsverket och med externa aktörer.
Här arbetar du nära verksamhet, arkitekter och utvecklare i skärningspunkten mellan verksamhet, information och teknik. Området kännetecknas av komplexa informationsflöden, höga krav på kvalitet och säkerhet samt många integrationer med interna och externa system.
Ingen dag är den andra lik. En dag leder du en workshop för att förstå verksamhetens behov och identifiera förbättringsmöjligheter. En annan analyserar du informationsflöden, granskar data med hjälp av SQL eller arbetar tillsammans med utvecklare och arkitekter för att bryta ned komplexa behov till tydliga och genomförbara krav. Du kan också modellera informationsstrukturer, definiera begrepp eller utreda hur information ska utbytas mellan olika system och aktörer.
Som kravanalytiker får du en central roll i att utveckla hur personinformation definieras, kvalitetssäkras och används. Rollen ger stora möjligheter att påverka både lösningarnas utformning och hur myndigheten arbetar med informationshantering på lång sikt.
Vem tror vi att du är?
Du är en analytisk och nyfiken person som trivs med att förstå komplexa verksamheter och omsätta behov till tydliga krav och hållbara lösningar.
Du arbetar strukturerat och tar ansvar för att driva ditt arbete framåt. Du har lätt för att skapa ordning i komplexa sammanhang och säkerställer att krav är genomarbetade, tydliga och väl förankrade.
Du har ett genuint intresse för information och data och tycker om att analysera informationsstrukturer, identifiera samband och säkerställa hög datakvalitet. Du ser värdet av väl definierad masterdata och förstår dess betydelse för effektiva processer, god informationsförsörjning och rättssäkra beslut.
Eftersom rollen innebär många kontaktytor samarbetar du gärna med både verksamhet och IT. Du kommunicerar tydligt, delar med dig av din kunskap och bidrar till ett öppet och konstruktivt samarbete. Du vågar också utmana befintliga arbetssätt när du ser möjligheter till förbättring.
Kort sagt är du en trygg lagspelare med hög integritet som vill vara med och utveckla lösningar som gör verklig skillnad.
Du som söker har
Relevant högskoleutbildning, exempelvis inom systemvetenskap, datavetenskap eller annan utbildning i kombination med erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Flerårig erfarenhet av arbete som kravanalytiker i agila utvecklingsteam.
Erfarenhet av att analysera verksamhetsbehov och omsätta dessa till funktionella och verksamhetsnära krav.
Erfarenhet av data- och informationsrelaterade frågeställningar.
Goda kunskaper i SQL för analys, verifiering och kvalitetssäkring av data.
God förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift.
Svenskt medborgarskap (krav för placering i säkerhetsklass).
Det är meriterande om du har erfarenhet av
Informationsmodellering, begreppsmodellering eller processmodellering
Masterdatahantering eller andra informationsintensiva verksamhetsområden
Informationsarkitektur, datakvalitet eller informationsstyrning
Integrationer och informationsutbyte mellan system
Planering och ledning av workshops inom kravarbete
Intressentanalys
Arbete inom offentlig sektor, gärna statlig myndighet
Säkerhets- och integritetsrelaterade krav kopplade till personuppgifter och informationshantering
Det formella (men viktiga)
Placering: Norrköping
Anställningsform: Tillsvidareanställning med sex månaders provanställning.
Tillträde: Enligt överenskommelse.
Arbetstid: Heltid, kontorstider.
Distansarbete: Möjlighet till visst distansarbete finns utifrån verksamhetens behov och förutsättningar.
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning baserad på ansvar, kompetens, erfarenhet och prestation.
Förmåner: Som medarbetare hos oss får du ta del av flera förmåner som bidrar till en god balans mellan arbete och privatliv. Läs mer om våra förmåner här – Om Migrationsverket Förmåner och villkor
Ansökan: Vi arbetar med löpande urval, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. Sista ansökningsdag är 16 augusti 2026
Tjänsten är placerad i säkerhetsklass. Säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan anställning, vilket innebär krav på svenskt medborgarskap.
Vi ser fram emot att höra från dig. Kanske är du den kravanalytiker som hjälper oss att ta nästa steg i utvecklingen av Migrationsverkets informationshantering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Migrationsverket
(org.nr 202100-2163), https://www.migrationsverket.se
Slottsgatan 82 (visa karta
)
602 22 NORRKÖPING Arbetsplats
Migrationsverket, Huvudkontor, Digitaliserings- och utvecklingsavdelningen Kontakt
Teodor Axén 0733617384 Jobbnummer
9979913