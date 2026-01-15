Kranförare till kund i Umeå!
Academic Work Sweden AB / Maskinförarjobb / Umeå Visa alla maskinförarjobb i Umeå
2026-01-15
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academic Work Sweden AB i Umeå
, Vännäs
, Örnsköldsvik
, Skellefteå
, Lycksele
eller i hela Sverige
Vi söker nu en person som är tillgänglig omgående för jobb hos vår kund som kranförare. Låter detta intressant? Ansök redan idag!
OM TJÄNSTEN
Som kranförare hos vår kund arbetar du med att hantera och blanda avfallsbränsle i bunkern för en jämn drift av pannan. I jobbet ingår även enklare underhåll och kontroller av kranarna, visuell kontroll av inkommande avfall samt ordnings- och säkerhetsarbete på bränsleplaner och i trafikmiljön utomhus.
Start är omgående till och med 2026-03-31, med chans till förlängning. Detta är ett konsultuppdrag som innebär att du blir anställd av Academic Work, men jobbar ute hos kund.
Arbetet sker alla veckans dagar, helgarbete ingår var tredje helg. Kranen bemannas dagtid.
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2026-01-15Dina arbetsuppgifter
• Ansvara för att bereda avfallsbränsle
• Visst underhåll och kontroll av kranar
• Visuell kvalitetskontroll vid mottagning av avfall
• Ordningsskapande arbete på bränsleplaner samt i trafikmiljön utomhus ingår också
VI SÖKER DIG SOM
• Innehar en fullständig gymnasieexamen
• Innehar B-körkort och har tillgång till bil
• Är tillgänglig omgående
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Hjälpsam
• Ordningsam
• Ansvarstagande
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Vår klient Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "15116732". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450), http://www.academicwork.se Arbetsplats
Academic Work Jobbnummer
9685078