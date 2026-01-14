Kranförare sökes i Umeå!
2026-01-14
Är du kranförare och söker nästa uppdrag med start omgående? Se hit!
Vi söker nu en kranförare till ett konsultuppdrag hos en av våra kunder. Uppdraget innebär att du blir anställd av oss och uthyrd som konsult till kundens verksamhet.
Uppdraget startar efter överenskommelse, så snart som möjligt, och pågår till och med 2026-03-31 men med chans till förlängning.Publiceringsdatum2026-01-14Dina arbetsuppgifter
Som kranförare arbetar du vid ett deponi- och avfallscenter där du ansvarar för att:
• Bereda avfallsbränsle i bunker för att säkerställa en jämn och korrekt bränslemix till panna
• Skapa goda förutsättningar för inleveranser av avfall
• Utföra visst underhåll samt kontroll av kranar
• Genomföra visuell kvalitetskontroll av inkommande avfall, både vid tippning i bunker och genom stickprovskontroller på bränsleplaner
Arbetet sker i nära samarbete med andra arbetsgrupper inom verksamheten samt med externa entreprenörer.
Arbetstid och arbetsform:
Arbetet sker alla veckans dagar med arbetstider varierar mellan 06.00-18.00. Helgarbete förekommer var tredje helg.
DETTA SÖKER VI
Krav:
• Giltig kranförarutbildning (meriterande)
• Erfarenhet av liknande arbetsuppgifter (meriterande)
• Möjlighet att påbörja uppdraget med kort varsel (starkt meriterande)
Som person är du ansvarstagande, säkerhetsmedveten och trivs med att arbeta strukturerat
Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan. Varmt välkommen med din ansökan. Vid frågor om tjänsten, kontakta ansvarig rekryterare Lydia Kvist på: lydia.kvist@studentconsulting.com
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Studentconsulting Sweden AB (Publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
903 29 UMEÅ Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Lydia Kvist umea@studentconsulting.com Jobbnummer
9684851