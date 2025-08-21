Kranbilsförare till Örebro
Road Rental Scandinavia AB / Fordonsförarjobb / Örebro Visa alla fordonsförarjobb i Örebro
2025-08-21
Nu blir vi ännu större i Örebro!
Vill du bli en del av Road Rental och bidra till trafiksäkerheten vid vägarbeten? Nu söker vi serviceinriktade kranbilsförare med C-behörighet som värdesätter hög kundservice. Road Rental är det familjära företaget med bred kunskap inom trafikanordningar och arbetsplatssäkerhet. Varmt välkommen med din ansökan!
Om Road Rental
Road Rental grundades 2018 och är en av de ledande helhetsleverantörerna inom trafikanordningar och arbetsplatssäkerhet vid väg - och byggarbeten i trafikerade miljöer. Våra tjänster och produkter håller arbetare och trafikanter säkra när vi tillsammans bygger framtidens infrastruktur.
Vi förser våra kunder med del- och helhetslösningar där vi projekterar, upprättar TA-planer och ser till att alla tillstånd som väghållaren kräver finns för att undvika stillestånd och onödiga viten. I vår service utför vi även etableringar med egen personal som innehar alla nödvändiga utbildningar som krävs för att vistas på ett vägarbete.
Våra ledord pålitlighet, engagemang, och framåtanda vägleder oss i allt vi gör och i all kontakt med våra kunder leverantörer och medarbetare.
Vad erbjuder vi dig?
Som kranbilsförare hos Road Rental ingår du i ett framgångsrikt team. Din huvudsakliga arbetsuppgift innebär att du kommer att köra ut material och ge våra arbetslag rätt service vid etablering samt avetablering ute på fält. Du välkomnas till ett varierat arbete där den ena dagen aldrig är lik den andra.
Du kommer att utgå från vår depå i Örebro. Innan arbetsstart erbjuds du både en teoretisk och praktisk utbildning i trafiksäkerhet.
Arbetstider: Denna tjänst innebär varierande arbetstider där både dag - och nattarbete förekommer.
Vem är du?
Vi söker dig med grundläggande APV-utbildning samt CE-körkort med god körvana av kranbil och som kan sköta jobbet och kranbilen fint till 100%. Du förstår vikten av att vår service till kunden är det allra viktigaste. Du bör ha lätt för att samarbeta och bidra med positiv energi trots att det under perioder kan bli högt arbetstempo och stundtals krävande leveranstider där det ofta kan blir snabba förändringar. Tillsammans med dina medarbetare skapar du en arbetsplats som kännetecknas av respekt, omtanke och engagemang.
Vi på Road Rental lägger stort fokus på personliga egenskaper och för att trivas i rollen bör du vara arbetsam, ansvarsfull och samarbetsvillig och med en vilja att utvecklas på en vänskaplig arbetsplats där fokus alltid är på hög kundservice.
Meriterande med tidigare branscherfarenhet.
Varmt välkommen med din ansökan
Välkommen med din ansökan, urval och intervjuer kommer att ske löpande. Tjänsten är en tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning.
För frågor om tjänsten välkomnar vi dig att kontakta Depåchef Jonas Andersson, jonas.andersson@roadrental.se
. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Road Rental Scandinavia AB
(org.nr 559160-8780) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Road Rental Örebro AB Jobbnummer
9469146