Kranbilsförare med C-behörighet.
Vår kund tillhör de största inom byggmaterial i Sverige och har mer än 100 anläggningar spridda över landet. Här står logistik, service och yrkesstolthet i fokus. Som kranbilsförare blir du en avgörande länk i kedjan, du säkerställer att byggmaterial levereras dit det behövs och när det behövs. Du arbetar med moderna fordon, engagerade kollegor och i en verksamhet som satsar på sina medarbetare. Här får du en arbetsvardag som präglas av variation, ansvar och ett tydligt mål: att hjälpa proffs att bygga Sverige.Om tjänsten
I uppdraget som kranbilsförare hos DFDS Professionals ansvarar du för att transportera byggmaterial till kunder och byggarbetsplatser på ett säkert och smidigt sätt. Arbetet sker med moderna fordon utrustade med kran, där du hanterar både lastning och lossning. Leveranser sker till såväl företag som privatpersoner, vilket innebär att du behöver vara både noggrann och serviceinriktad.
Du blir en central del av logistikkedjan hos en av Sveriges största bygghandelskedjor och samarbetar dagligen med kollegor i butik, på lager och ute i fält. Tjänsten innebär ett självständigt arbete, frihet under ansvar och en arbetsdag fylld av variation.
Om dig
För att lyckas och trivas i rollen som kranbilschaufför hos DFDS Professionals behöver du vara en trygg och säker förare. Du tar ansvar både för fordonet och för säkerheten i trafiken. Eftersom du ofta möter kunder i tjänsten är det viktigt att du har en god känsla för service och uppskattar kundkontakt. Vi ser gärna att du är självgående, noggrann och har lätt för att samarbeta. Dessutom behöver du kunna arbeta effektivt och hålla utsatta tider. Flexibilitet är en viktig egenskap - både när det gäller arbetstider, arbetsuppgifter och möjliga uppdrag hos andra kunder.
Krav för tjänsten
C-körkort
Digitalt färdskrivarkort
Giltigt YKB
Giltigt ID06
Minst 6 månaders arbetserfarenhet av lastbilsmonterad kran samt utbildning.
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska
Truckkort A+B (meriterande)
ADR-intyg (meriterande)
VIKTIG INFORMATION
Som en del av vår satsning på en rättvis och objektiv rekrytering samarbetar vi i denna process med Hubert.ai och Assessio personlighetstest. Efter din ansökan kommer du att bli inbjuden till en chattbaserad intervju med vår virtuella rekryteringsassistent Hubert. Vi rekommenderar att du genomför intervjun så snart som möjligt. Den tar cirka 10-15 minuter. För tips inför intervjun kan du läsa här: https://www.hubert.ai/insights/tips-och-rad-infor-din-forsta-hubert-intervju
Direktrekrytering:
Under den här rekryteringsprocessen samarbetar "kunden" med DFDS Professionals. Tjänsten är en direktrekrytering till "Kunden". Urval sker löpande och tjänsten kan kommas att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Tjänsten är en heltidsanställning med tillträde enligt överenskommelse.
Ambulerandekonsult:
Du är anställd av oss på DFDS Professionals men arbetar ute hos våra kunder. Att vara ambulerande konsult innebär att man blir anställd av oss DFDS Professionals för att utföra arbete i kundföretag och vars arbetsplats, arbetstid och arbetsuppgifter sålunda kan variera inom ett överenskommet tjänstgöringsområde. Urval sker löpande och tillsättning kan komma att ske innan sista ansökningsdagen.
Vi har självklart kollektivavtal. Vi värnar om din hälsa och vi erbjuder bland annat friskvårdsbidrag, rabatt på gymkort m.m. För att du ska känna dig trygg omfattas du även av försäkringar och företagshälsovård.
Kontaktuppgifter
Har du frågor om rekryteringsprocessen eller något annat som berör anställningen är du varmt välkommen att kontakta oss på: dfdsprofessionals@dfds-group.com
Rekryteringsarbetet sker löpande.
Det går ej att ansöka via mail. DFDS Group
DFDS Group har 17 000 anställda i över 20 länder och tillhandahåller frakt- och logistiktjänster i Europa. DFDS grundades 1866, har sitt huvudkontor i Köpenhamn och är noterat på Nasdaq Copenhagen. I Sverige har DFDS cirka 1 000 anställda.
DFDS Professionals
DFDS Professionals är en rekryterings- och bemanningstjänst inom DFDS Group med ambitionen att vara det naturliga valet inom industri och logistikbranschen i Sverige. Vi tillhandahåller kompetenta och engagerade konsulter och bemanningslösningar samt hjälper vårt breda utbud av kunder att rekrytera rätt talang för framtiden. Vi erbjuder värde till våra kunder genom flexibla affärsmodeller, erfarna medarbetare och operativ kunskap. Sökord DFDS | Göteborg | Transport | Logistik | Kranbil Ersättning
