Kranbilsförare (B-körkort)
Kalajoki Transport AB / Fordonsförarjobb / Värmdö
2026-02-02
, Vaxholm
, Tyresö
, Lidingö
, Stockholm

Vill du ha en arbetsplats där varje dag bjuder på nya utmaningar och möjligheter?
Kalajoki Transport AB söker nu 1-2 nya medarbetare till vårt härliga team, med start i februari.
Vi erbjuder ett roligt och varierande arbete där du får köra lätt lastbil med kran. Dina arbetsuppgifter inkluderar att hämta byggavfall och transportera gods till olika destinationer. Arbetet sker främst i Stockholm med omnejd, men det kan förekomma körningar i andra delar av landet med övernattningar.
Vad vi söker
Strukturerad och lösningsorienterad: Du är ordningsam och bra på att hitta praktiska lösningar.
Stresstålig: Du klarar av att hantera pressade situationer på ett lugnt och effektivt sätt.
Självständig: Du kan arbeta självständigt, men också samarbeta bra med kollegor.
Initiativrik: Du är driven och tar gärna egna initiativ.
Serviceinriktad: Du trivs med att leverera högkvalitativ service till kunder och representera företaget på ett positivt sätt.
Fysisk form: Arbetet kan vara fysiskt krävande, så du behöver vara vid god hälsa.
Erfarenhet: ser gärna att du har några års erfarenhet av yrket eller att köra kranbil.

Kvalifikationer
Språk: Flytande svenska, tal och skrift.
Körkort: B-körkort.
Meriterande
BE-körkort
Vad vi erbjuder
En trivsam arbetsmiljö med stöttande och glada kollegor.
Konkurrenskraftig lön och förmåner.
Roliga och varierande arbetsuppgifter.
Möjlighet till personlig utveckling inom företaget.

Om företaget
Kalajoki Transport AB är ett snabbväxande företag inom transporter, lyft och avfallshantering. Vi ansvarar för hela kedjan från tillståndssökande till beställning av fordon och utförande av lyft. Vi har även ett lager där vi lagerhåller gods åt våra kunder. För oss är det viktigt med en bra arbetsmiljö och vi lägger stort fokus på det systematiska arbetsmiljöarbetet för att främja god företagshälsa. Vi har uppställningsplatser för våra kranbilar samt lager och kontor på Värmdö, Älvsby industriområde.
Är du redo att bli en del av vårt fantastiska team? Skicka din ansökan och bifoga CV och personligt brev till info@ktransport.se
. Vi behandlar endast ansökningar skrivna på svenska. Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan så snart som möjligt. Märk ansökan med "Kranbilsförare".
Välkommen med din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-04
E-post: info@ktransport.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kranbilsförare".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare

Kalajoki Transport AB
(org.nr 559111-0407)
139 52 VÄRMDÖ

Körkort
För detta jobb krävs körkort.
