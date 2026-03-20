Kranbilsförare
2026-03-20
Ref: 20260472 Publiceringsdatum2026-03-20
Vi söker kranbilsförare för att utföra anläggningstransporter med lastbil inom Malmö stad. Du kommer att ingå i ett arbetslag om cirka ett 20-tal chaufförer, maskinister, transportsamordnare, arbetsledare och sektionschef. Ledningen stödjer och förser dig med nya uppdrag och följer upp att kundbeställningarna levereras och utgör länken mellan kunden och dig.
Du ska trivas med att vara ett av våra ansikten utåt och representera Malmö stad på ett trevligt och vänligt sätt i kontakten med Malmöborna och våra kunder. Du kommer att få jobba med en modern och miljöanpassad fordonspark och vår ambition är att våra chaufförer ska kunna köra flera av våra fordon och bemästra inte enbart transporter med lastbil i kombination med kran och skopkörning utan även lastväxlare, schaktbil, sågbil mm.
Beredskap förekommer i arbetet.Kvalifikationer
För att vara aktuell för tjänsten ska du ha:
• Gymnasieutbildning inom transport, entreprenad eller annan utbildning/erfarenhet som bedöms likvärdig.
• minst 1 års erfarenhet av bygg- och anläggningstransporter
• minst C-körkort
• giltig YKB
• säkerhet på väg
• krankort över 18 tonmeter
• mycket god erfarenhet av arbete med kran och skopa
• goda kunskaper i svenska språket, såväl i tal som skrift
• goda kunskaper samt minst 1 års erfarenhet av arbete med lastväxlare.
Det är meriterande om du har:
• genomgått vidareutbildning inom fordonstrafik, som till exempel sågbil, arbete på väg, CE körkort och maskinförarutbildning.
• Truckkort samt utbildning i heta arbeten.
För att klara din arbetsroll hos oss måste du kunna visa prov på noggrannhet och ordningssinne, samt kunna ta ansvar för dina uppdrag och våra gemensamma fordon och redskap. Samtidigt ska du också ha förmågan att anpassa dig till ändrade förhållanden. Jobbet kräver flertalet in och ursteg ur lastbilen, varför god fysik krävs.
Om arbetsplatsen
Vi är idag över 700 anställda på Kommunteknik och omsätter ca 1 miljard. Detta är kommuntekniks uppdrag:
Kommunteknik ska tillgodose behovet av en väl fungerande stadsmiljö och erbjuder lokalt miljöanpassade och ekonomiskt effektiva helhetslösningar av drift, underhåll och skötsel inom gator, park och fastigheter samt beredskap och teknisk service.
Serviceförvaltningen är uppdelad i fem avdelningar och erbjuder allt från färdtjänst till IT-service och att svara medborgarna i Malmö stads kontaktcenter. Vi underhåller gator, parker, grönytor och stränder, förvaltar Malmö stads alla byggnader och ser till att våra skolelever får bra och näringsrik mat. Tillsammans är vi en smart servicepartner till staden.
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform:Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: Enligt överenskommelseÖvrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska avspegla den mångfald som finns bland befolkningen. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan tillgodose Malmöbornas behov.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansök nedan. Har du några frågor gällande tjänsten kontakta ovan nämnda kontaktpersoner.
Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-04-10
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malmö kommun
(org.nr 212000-1124)
Malmö stad Kontakt
Tf. Arbetsledare Åkeri
Sarah Svensson sarah.svensson2@malmo.se 040-341696 Jobbnummer
9808713