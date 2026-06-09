Kostenheten söker vikarierande kock
Ludvika kommun / Kockjobb / Ludvika Visa alla kockjobb i Ludvika
2026-06-09
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Vård- och omsorgsförvaltningen söker dig som vill göra skillnad! Vi ansvarar för kommunens äldre- och handikappomsorg, hemsjukvård samt kostenhet. Med över 1 000 engagerade medarbetare, inklusive undersköterskor, personliga assistenter, sjuksköterskor, kockar och många andra viktiga yrkesgrupper, erbjuder vi en arbetsplats fylld av gemenskap, engagemang och glädje. Här får du chansen att arbeta i en dynamisk miljö där kompetens och ansvarstagande värderas högt och där varje dag bjuder på nya, meningsfulla utmaningar.
Vill du krydda livet för andra - sök som kock hos oss!
Ludvika kommuns kostenhet har ambitiösa mål där matlagning från grunden står högt på prioriteringslistan. Möjligheterna är obegränsade, från skolornas arbete med storköksdrift, näringslära och specialkost i fokus till de mer restaurangliknande köken inom äldrevården där den fina balansgången av näring och restaurangliknande kvalité på maträtterna ska mötas.
Arbetsplatsen
Inom kostenheten arbetar ca 90 kockar i våra 33 kök inom grundskola, förskola och äldreomsorg. Varje dag tillagar vi ungefär 4300 portioner till våra matgäster. Alla kök är tillagningskök och vi strävar hela tiden efter utveckling samt att utöka andelen maträtter lagade från grunden. Vi har möjlighet att köpa en viss andel lokalproducerat kött. Vi jobbar med säsongsanpassning och tar hänsyn till miljö och klimat. Kostenheten har tre enhetschefer med ett geografiskt indelat kostområde var. Alla tre områdena har kök för grundskola, förskola och äldreomsorg. En kostutvecklare och en verksamhetschef.
Vi söker nu vikarierande kockar till två av våra skolkök där vi lagar mat till elever i grundskolan. Du ingår i ett arbetslag med flera kollegor så vi söker dig som har god samarbetsförmåga. Arbete i annat kök kan ibland förekomma.
Är du den som har kunskapen, viljan, utbildningen och engagemanget som behövs för att vara en del av teamet som fortsätter att utveckla måltiden till en av dagens höjdpunkter för våra gäster, då är du välkommen med din ansökan.Publiceringsdatum2026-06-09Dina arbetsuppgifter
Arbete i storkök med matlagning i grundskola, förskola, äldreomsorg och seniorrestaurang med allt i ett storkök förekommande arbetsuppgifter som beredning, tillagning, servering, bakning, disk, städning och varumottagning
Samarbeta och bidra till en god arbetsmiljö, för dig själv och för dina kollegor. Vi gör jobbet tillsammans!
Laga maten från grunden och du ansvarar för att laga god, näringsriktig och säker mat enligt våra riktlinjer för att tillgodose gästernas behov
I ett storkök är planering en viktig del av arbetet och den förväntas du vara en del av då vi alltid vill ligga steget före med planering och förberedelser för kommande dagar
Varubeställningar via digital inköpsportal
Använda kostdataprogramet Matilda för egenkontroll och menyer
Ansvara för hantering och tillagning av specialkoster
Vara delaktig och aktiv i arbetet med att minska svinn och matavfallKvalifikationer
Ett genuint intresse för kockyrket, du ska tycka om att laga god mat
Kockutbildning och/eller lång erfarenhet från arbete i professionellt kök
God datorvana då vi använder oss av digitala verktyg i vår kommunikation
Goda kunskaper om specialkost och känna dig trygg i att arbeta med det
God kommunikationsförmåga på svenska, både muntligt och skriftligt är ett krav då du behöver kunna läsa och förstå recept, arbeta enligt skrivna rutiner, skriva mail m.m. Du behöver kunna göra dig förstådd i kommunikation även utanför vår verksamhetDina personliga egenskaper
Du ska kunna ge ett bra bemötande mot våra matgäster. Du är positiv och serviceinriktad. Du är ambitiös och sätter matgästerna i fokus. Du vill leverera hög kvalitet till matgästerna. Du vill vara en del av vår laganda, följa våra riktlinjer och vara en god ambassadör för Ludvika kommun och kostenheten. Stor vikt kommer att läggas vid din personliga lämplighet.
Det här får du av oss!
Förutom att arbeta med spännande frågor i en varierande vardag får du möjligheten att bli en del av en organisation som upprätthåller viktiga samhällsfunktioner för invånare i Ludvika kommun. Som anställd hos oss har du bland annat tillgång till friskvårdsförmåner, goda möjligheter till kompetensutveckling och växling av semesterdagstillägg. Läs gärna på ludvika.se under rubriken Jobba hos oss.
I Ludvika kommun arbetar vi efter vår värdegrund Lagandan som består av fyra principer: Relationer, Glädje, Lärande och Driv. Den bygger på samverkan och samarbete, en vi-känsla och en vilja att fortsätta utvecklas. Det är med Lagandan som vi tar oss an vårt uppdrag och strävan mot vår vision om att vara framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun.
Anställningsform
Anställningsform: Vikariat med möjlighet till förlängning
Omfattning: Heltid med möjlighet till deltid
Arbetstid: Schema, dagtid
Tillträde: 260817 eller enligt överenskommelse
Antal platser: 2
Övrig information
I enlighet med Lag (2013:852) om registerkontroll av personer som ska arbeta med barn, krävs att du som erbjuds tjänsten kan uppvisa ett utdrag ur Polismyndighetens belastningsregister. Detta önskar vi att du liksom din legitimation medtar vid eventuell intervju.
Har du skyddad identiet ska du inte söka via vårt rekryteringssystem utan kontakta oss.
Upplysningar
Chef: Maria Forsberg, enhetschef kostenheten, telefon 0240- 86405
Arbetstagarorganisation: Kommunal nås på 0240-86 000Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast den 15 juli 2026.
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem.
Vi undanber oss alla erbjudanden om kandidatförmedling samt annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ludvika Kommun
(org.nr 212000-2270), https://www.ludvika.se/
771 82 LUDVIKA Arbetsplats
Ludvika kommun Jobbnummer
9955938