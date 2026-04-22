Kosher chef wanted in Karlaplan, 75%
En familj på Karlaplan med tre barn och två vuxna söker en erfaren och strukturerad kock för arbete hos dem 6 timmar per dag. Rollen innebär ett helhetsansvar för mat och kök samt att bidra till struktur i vardagen. Kosher matlagning är ett krav, så det är viktigt att du har den kunskapen.
Tjänsten är på 75%, måndag-fredag kl. 10:00-16:00 (6 timmar per dag) med start så snart som möjligt.Publiceringsdatum2026-04-22Dina arbetsuppgifter
Planera och handla mat
Förbereda och laga lunch och middag dagligen
Ansvara för större familjemiddag på fredagar
Bakning från grunden
Skapa struktur i en stundtals stressig vardag
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av matlagning och hushållsarbete
Har kunskap om och kan laga mat enligt kosher-regler
Är stresstålig och trivs i ett högt tempo
Talar svenska eller engelska och/eller spanska
Stämmer detta in på dig? Sök jobbet redan idag, tjänsten börjar omgående!
A family based in Karlaplan with three children and two adults is looking for an experienced and well-organized cook to work in their home for 6 hours per day. The role involves full responsibility for meals and kitchen management, as well as contributing to structure in everyday life. Knowledge of kosher cooking is required, so it is important that you are familiar with it.
This is a 75% position, Monday-Friday from 10:00 AM to 4:00 PM (6 hours per day), starting as soon as possible.
Responsibilities:
Plan and shop for groceries
Prepare and cook lunch and dinner daily
Be responsible for a larger family dinner on Fridays
Baking from scratch
Create structure in a sometimes fast-paced and demanding daily environment
We are looking for someone who:
Has experience in cooking and household work
Has knowledge of and can cook according to kosher rules
Is stress-resistant and thrives in a fast-paced environment
Speaks Swedish or English and/or Spanish
Does this sound like you? Apply today - the position is available for immediate start! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Vivbon AB
(org.nr 559114-0594)
VivBon AB
9870268