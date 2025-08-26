Koppom hemtjänst söker 3 vardagshjältar!
Eda kommun , Vård & Stöd / Undersköterskejobb / Eda Visa alla undersköterskejobb i Eda
2025-08-26
, Årjäng
, Arvika
, Bengtsfors
, Grums
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Eda kommun , Vård & Stöd i Eda
Välkommen till en kommun med positiv laganda och gränslösa framtidsutsikter! Eda är en kommun med c.a 1000 medarbetare som alla på något sätt arbetar med att ge service till våra medborgare, medarbetare och besökare.
Koppom hemtjänst söker 3 vardagshjältar-med bra lokalsinne och hjärtat på rätta stället.
Vill du arbeta i en verksamhet där gemenskap och trivsel står i fokus?
Koppom hemtjänst söker nu 2 engagerade undersköterskor och 1 vårdbiträde som vill vara med och skapa trygghet och livskvalitet för våra brukare.
Hos oss blir du en del av en arbetsgrupp med stark sammanhållning. Vi stöttar varandra i vardagen och tycker om att även hitta på trevliga aktiviteter tillsammans utanför arbetstid.Publiceringsdatum2025-08-26Arbetsuppgifter
Hos oss får du bland annat arbeta med:
Att ge stöd och hjälp i vardagen till våra brukare i deras hem
Personlig omvårdnad och medicinska insatser
Matlagning, städ och inköp
Social samvaro och att skapa trygghet i vardagen
Dokumentation i verksamhetssystemKvalifikationer
Du har ett genuint intresse för människor och vill bidra till att skapa trygghet och livskvalitet för våra brukare
Du är flexibel, ansvarstagande och trivs med att arbeta både självständigt och i team
Du har undersköterskeutbildning eller erfarenhet från vård och omsorg (meriterande men inget krav)
Du har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Körkort B är ett krav eftersom arbetet innebär bilkörning mellan brukare
ÖVRIGT
Vård och Stöd är ett verksamhetsområde med fokus på att ge trygg och säker vård till våra medborgare. Vi arbetar med äldrevård, korttidsvård, funktionsvariationer, socialpsykiatri och rehabilitering.
Vår huvudsakliga uppgift är att erbjuda vård för våra medborgare i olika skeden av livet. Behoven kan se olika ut beroende på vilken typ av stöd en medborgare behöver, men vårt förhållningssätt är att alla ska ha samma förutsättningar för en trygg och säker vård. Det är viktigt för oss att den som får vård skall känna sig trygg, samt ha möjlighet att påverka och ha inflytande i sin dagliga livsföring.
Vi arbetar med resurspass vilket betyder att du ibland kan blir flyttad till annan verksamhet.
Belastningsregister ska uppvisas vid anställning
Vill du bli vår nya kollega och vara med och skapa trygg, säker och jämlik vård för alla? Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C274263". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Eda kommun
(org.nr 212000-1769) Arbetsplats
Eda kommun , Vård & Stöd Kontakt
Områdeschef Hemtjänst Koppom
Melinda Liljegren Mossberg +46725640570 Jobbnummer
9476221