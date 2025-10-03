Koordinator inriktning evenemang
Vad roligt att du är intresserad av att jobba hos oss! Då värderar du förmodligen, precis som vi, ett jobb som är viktigt på riktigt. Här på Kalmar kommun arbetar vi tillsammans för att hela tiden göra Kalmar ännu bättre - för alla som lever sina liv här, driver företag eller besöker vår fina kommun.
Teknik- och fastighetsförvaltningen levererar interna tjänster för att våra kollegor i övriga verksamheter ska kunna fokusera på sin kärnverksamhet. Vi ansvarar för drift och utveckling av allmän platsmark och utfärdar tillstånd så att kommunkoncernen och näringslivet kan bedriva sin verksamhet. Vi ser också till att barn, elever och omsorgstagare får god och näringsriktig kost och att kommunens lokaler är välskötta och lämpliga för sitt ändamål.
Det arbete vi gör påverkar direkt människors vardag. Varje dag, året om. Vi skapar förutsättningar för ett vackert, tryggt och hållbart Kalmar.
Verksamhet tekniska har idag ca 145 anställda uppdelade i fem enheter gata, park, projekt, kust och grönområden samt verkstad/administration. Vi har en mångfacetterad verksamhet där vi b la driftar och underhåller kommunens gator och parkmarker i alla tätorter samt mark för skog, båt, bad och friluftsliv.
Vi söker nu en koordinator för evenemang som trivs med att samarbeta brett och hålla ihop komplexa sammanhang. Så om är du en social och strukturerad person som gillar när det händer mycket och vill vara med och skapa de bästa förutsättningarna för evenemang i Kalmar kommun kan detta vara en tjänst för dig.Publiceringsdatum2025-10-03Arbetsuppgifter
Som koordinator med inriktning evenemang har du en viktig roll i kommunens arbete med att planera, samordna och utveckla arbetet med evenemang. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att:
• samordna och beställa insatser från kommunens olika förvaltningar och bolag
• vara kontaktperson gentemot förvaltning och bolag, som kultur- och fritidsförvaltningen, tillväxt- och näringslivsenheten samt Destination Kalmar
• se till att kommunens evenemang inte krockar med varandra och att resurser används effektivt och ändamålsenligt
• identifiera, utveckla och möjliggöra nya platser och ytor för framtida evenemang
• bidra till att Kalmar kommuns evenemangsplanering blir tydlig, välorganiserad och tillgänglig.
Du kommer att vara anställd på tekniska verksamheten, som tillhör teknik- och fastighetsförvaltningen. Vår målbild är att vara en välmående och effektiv verksamhet som arbetar tillsammans, med gemensamt fokus på att skapa värde för invånare, besökare och företag i Kalmar kommun.
Hos oss får du en spännande och varierad vardag där du blir en viktig del i att utveckla Kalmar som evenemangsstad. Du kommer att arbeta i nära samarbete med engagerade kollegor inom kommunen och tillsammans bidrar ni till att skapa upplevelser som gör skillnad för invånare, besökare och företag.Kvalifikationer
Du har som lägst gymnasieutbildning och har med fördel tidigare erfarenhet av en koordinerade roll, projektledning eller likvärdig kompetens.
I övrigt söker vi dig som:
• har en god förmåga att planera, organisera och samordna
• är lyhörd, social och har lätt för att bygga relationer och förstå olika aktörers behov
• är flexibel och lösningsorienterad, även i pressade situationer
• är intresserad av omvärlden och hur den påverkar evenemangsverksamheten
• vill bidra till att Kalmar kommun fortsätter utvecklas som en attraktiv plats för invånare, besökare och arrangörer.
Du har mycket goda kunskaper i det svenska språket, såväl i tal som i skrift samt god datorvana.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Kalmar kommun kontrollerar identitet och arbetstillstånd innan någon anställs. Detta innebär att du som söker jobb hos oss behöver visa legitimation. Om det är aktuellt kan du även behöva visa upp ditt uppehålls- och arbetstillstånd.
Som tillsvidareanställd i Kalmar kommun kommer du att krigsplaceras på din arbetsplats och förväntas bidra med ditt arbete vid höjd beredskap.
Vissa tjänster inom Kalmar kommun är placerade i säkerhetsklass, vilket innebär att en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen kan komma att genomföras före beslut om anställning. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C281279". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kalmar kommun
(org.nr 212000-0746) Arbetsplats
Kalmar kommun, Teknik- och fastighetsförvaltningen Kontakt
Verksamhetschef tekniska verksamheten
Madeleine André 010-352 11 10 Jobbnummer
9538371