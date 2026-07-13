Koordinator inom teknisk föråldring (Obsolescensingenjör)
Vattenfall AB / Organisationsutvecklarjobb / Östhammar Visa alla organisationsutvecklarjobb i Östhammar
2026-07-13
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Företagsbeskrivning
Forsmarks kärnkraftverk är en av de största elproducenterna i Sverige och vi producerar en sjättedel av den el som förbrukas i Sverige. Kärnkraftselen har mycket låga fossila avtryck och är en stabil och väderoberoende kraftkälla. Sedan 1980 har våra tre produktionsanläggningar levererat klimatsmart el varje dag, året runt.
På Forsmark arbetar i dag cirka 1 200 anställda och vi ingår i Vattenfallkoncernen som verkar på en europeisk arbetsmarknad med möjligheter till en fantastisk utveckling för dig som anställd. Vår arbetsplats är vackert belägen längs sköna Roslagskusten.
Läs gärna mer om Forsmark på vår https://karnkraft.vattenfall.se/forsmark
Om rollen
Vill du arbeta med tekniska lösningar som verkligen gör skillnad – både idag och för framtidens energiförsörjning? Som Obsolescensingenjör på Forsmark får du en nyckelroll i att säkra tillgången på kritiska komponenter i en av Sveriges viktigaste energianläggningar.
Obsolescens är ett globalt växande problem då många kärnkraftsanläggningar varit i drift under en längre tid, fler komponenter blir obsoleta och går därmed inte längre att införskaffa. Då de flesta anläggningarna siktar mot en längre drift än vad som ursprungligen var tänkt blir detta problem alltmer viktigt att bemöta.
Om rollen
Som obsolescensingenjör blir du en del av gruppen Komponenter inom underhållsteknik på Forsmark som ansvarar för anskaffning och hantering av reservdelar samt obsolet utrustning. I rollen kommer du arbeta proaktivt med att hantera föråldring av teknisk utrustning i syfte att finna ersättningar. Du identifierar risker, hittar lösningar och bidrar till att säkerställa en hållbar och långsiktig drift av anläggningen. Du kan även komma att ingå i olika projekt och specialgrupperingar tillsammans med andra avdelningar eller nordiska kärnkraftverk, där ni utbyter erfarenheter i syfte att höja den samlade kunskapsnivån inom området.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Identifiera och analysera föråldrad (obsolet) teknisk utrustning
Ta fram och föreslå ersättningskomponenter för utgående produkter
Initiera och driva utredningar kring ersättningslösningar vid behov
Samarbeta nära med underhållsingenjörer, teknikavdelning, inköp och leverantörer
Förvalta, uppdatera och vidareutveckla obsolescensdatabasen
Utbilda och coacha interna Forsmarks personal inom obsolescens
Delta aktivt i nationella och internationella nätverk och intressegrupper
Kravspecifikation
Vi söker dig som är en driven och ansvarstagande person, som med stort engagemang och självständighet tar dig an ditt arbete på ett noggrant och strukturerat sätt. Hos oss kommer du få samarbeta över avdelningsgränserna vilket gör ditt relationsbyggande och positiva inställning till samarbete extra värdefull. Vi tror även att din lösningsorienterade och kreativa sida hjälper dig hitta innovativa vägar framåt när du ställs inför utmaningar.
Vi ser att du har:
Teknisk utbildning, minst gymnasienivå (eftergymnasial utbildning är meriterande)
Erfarenhet eller kunskap inom exempelvis mekanik, el, instrumentering och kontrollutrustning (I&C)
God kommunikativ förmåga på svenska och engelska, både i tal och skrift
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet från kärnkraft eller processindustri
Kunskap inom EL, I&C eller MEK
Vana av att arbeta i SAP
Ytterligare information
Vid frågor om tjänsten kontakta rekryterande chef Tommy Bäckström tfn 070-2945708, stf chef David Viklund tfn 072-5546942, alt Lovisa Nordqvist tfn 073-0839370. Vid frågor om rekryteringsprocessen kontakta rekryterare Amanda Pehrson, amanda.pehrson@vattenfall.com
Våra fackliga representanter är: Akademikerna – Anders Karlsson, Ledarna – Ida Engvall Walther, SEKO – Leo Lehtinen, Unionen – expedition.Unionen@vattenfall.com
Samtliga nås på telefon 0173-81 000.
Placeringsort: Forsmark
Skicka din ansökan senast den 23 augusti, 2026. Vi tar inte emot personligt brev i ansökan. Du söker snabbt och enkelt genom att svara på urvalsfrågor och bifoga ditt CV.
OBS! Under semesterperioden kan det ta längre tid innan du får återkoppling på din ansökan eller svar på dina frågor. Vi kommer gå igenom ansökningarna efter sista ansökningsdag och återkommer igen så snart vi kan.
Övrig information:
Bussar till och från Forsmark är anpassade efter dagtidspersonalens arbetstider. Vi erbjuder även arbetsbussar med trådlöst nätverk på sträckorna Gävle-Forsmark och Uppsala-Forsmark, som ger dig möjligheten att använda restiden som arbetstid om/när arbete tillåter. Du har också möjlighet att använda våra distansarbetsplatser i Gävle och Uppsala alternativt arbeta hemifrån om/när arbetet tillåter.
Läs gärna mer om Forsmark på vår hemsida https://group.vattenfall.com/se/var-verksamhet/forsmark
På Vattenfall värdesätter vi att vara aktiva, positiva, öppna och säkerhetsmedvetna. Vi söker medarbetare som delar vår vision och kan bidra till att stärka vår företagskultur. Vi är övertygade om att mångfald bidrar till att bygga ett mer lönsamt och tilltalande företag och strävar efter att vara goda förebilder när det gäller mångfald. Vattenfall arbetar aktivt för att alla medarbetare ska ha samma möjligheter och rättigheter oavsett ålder, etnisk eller kulturell bakgrund, könstillhörighet, religion/tro, sexuell läggning eller funktionsvariation. Läs mer om hur vi arbetar med mångfald och inkludering här.
Vattenfall är en del av Sveriges kritiska infrastruktur och vår verksamhet omfattas bland annat av regler om säkerhetsskydd, nukleär icke-spridning och exportkontroll. På grund av dessa regler genomförs en kontroll av kandidaten för många av tjänsterna i vår verksamhet innan anställning sker. För de tjänster som leder till deltagande i säkerhetskänslig verksamhet eller placering i säkerhetsklass innebär denna kontroll att säkerhetsprövning genomförs i enlighet med säkerhetsskyddslagen. Du kan komma att bli krigsplacerad. Eventuell krigsplacering sker med stöd i anställningsavtalet och lagen om totalförsvarsplikt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vattenfall AB
(org.nr 556036-2138)
742 94 ÖSTHAMMAR Arbetsplats
Forsmark Jobbnummer
10001000