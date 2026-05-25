Koordinator inom e-hälsa och digitalisering
2026-05-25
Vill du vara med och få samhällsviktig samverkan inom e-hälsa och digitalisering att fungera i praktiken? Vi söker en driven koordinator som trivs i navet mellan människor, möten och struktur - och som vill utvecklas i en framtidsbransch där administration blir en väg in till större ansvar och påverkan. Här får du en central roll i att hålla ihop komplexa frågor, skapa framdrift och bidra till effektiv nationell samverkan.Publiceringsdatum2026-05-25Om tjänsten
I rollen som koordinator arbetar du med att planera, samordna och administrera olika forum för nationell samverkan, både digitalt och på plats. Du är ett viktigt stöd före, under och efter möten och ansvarar bland annat för mötesbokningar, deltagarhantering, utskick, framtagande av inbjudningar samt kvalitetssäkring av minnesanteckningar och annat material. Du hjälper även till med att skapa struktur, säkerställa rätt ordning i processer och bidra till att frågor drivs framåt på ett effektivt sätt.
Vi ser gärna att du är i början av din karriär inom e-hälsa och digitalisering och vill utvecklas inom området. Rollen ger dig möjlighet att bygga kunskap om sektorn och successivt ta ett större ansvar även i mer innehållsnära frågor.
Du tillhör enheten för nationell samordning, som ansvarar för myndighetens externa samverkansformer, nationella råd och arbetsgrupper. Enheten utvecklar gemensamma arbetssätt och metodstöd för extern samverkan samt samordnar dialog och samarbete med nationella aktörer.
Om dig
Vi söker dig som trivs med att organisera och styra upp dina arbetsuppgifter och du har stenkoll på vad både du och andra ska göra. Du har ett gott bemötande och gillar att arbeta tillsammans med andra mot gemensamma mål. Det är inga problem för dig att ändra dina prioriteringar för dagen ifall jobbet kräver det och du har en förmåga att se helheten och hur saker hänger ihop med varandra.
Vi söker dig som har:
akademisk examen inom relevant område
erfarenhet av samordning och administration
erfarenhet av koordinering där du har haft kontakt med flera aktörer parallellt
god förmåga att utrycka dig på svenska i tal och skrift.
Det är meriterande för tjänsten om du har:
erfarenhet av administration i Confluence och Jira
erfarenhet av arbete inom e-hälsa eller digitalisering av hälsa, vård och omsorg.
Vad erbjuder vi?
E-hälsomyndigheten är en myndighet i tillväxt och vi driver utvecklingen av nationell digital infrastruktur inom hälsa, vård och omsorg. Vi skapar förutsättningar för digitala tjänster och lösningar för både privatpersoner och professioner inom hälso- och sjukvård, apotek och socialtjänst. Vi arbetar för att hälsodata ska bli tillgängliga i hela vårdkedjan.
Vi är cirka 600 medarbetare i Kalmar och Stockholm. Hos oss finns möjlighet att göra skillnad i en innovativ miljö med trevliga och kompetenta arbetskamrater. Alla medarbetare har förtroendearbetstid och kan arbeta delvis på distans. Läs mer om E-hälsomyndigheten som arbetsplats: Jobba hos oss
Är du intresserad?
Frågor angående tjänsten besvaras av rekryterande chef Jessica Tegelius, 010-458 62 95
Frågor angående rekryteringsprocessen besvaras av HR-specialist Dorothea Lockman, 010-175 3741.
Välkommen att skicka in din ansökan och cv via vårt rekryteringsverktyg senast den 9 juni. Ladda gärna upp examensbevis, betyg och intyg som är relevanta för tjänsten i samband med din ansökan.
Urvalsfrågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Att besvara urvalsfrågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Anställningen är tillsvidare med sex månaders provanställning. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse. Placeringsort för anställningen är Kalmar eller Stockholm. Arbetet kan innebära tjänsteresor, främst mellan Kalmar och Stockholm.
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. Därför kan vi komma att behöva genomföra en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585). För en del arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.
Om du har beslut om skyddade personuppgifter, kontakta den HR-specialist som finns namngiven i annonsen.
Läs mer om oss på www.ehalsomyndigheten.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-09 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare E-Hälsomyndigheten
113 43 STOCKHOLM Arbetsplats
GD, Digital infrastruktur, Uppdrag och samverkan, Nationell samordning Kontakt
rekryterande chef
Jessica Tegelius jessica.tegelius@ehalsomyndigheten.se Jobbnummer
9925139