Koordinator Hemvård
2025-10-16
, Åstorp
, Bjuv
, Perstorp
, Örkelljunga
I Klippans kommun motiveras vi av utveckling och siktar mot att bli lite bättre varje dag. Här har alla möjlighet att göra skillnad - både för varandra och för alla de som finns i våra verksamheter.
Hos oss är allas idéer välkomna och det finns plats för dig att vara kreativ och modig på ditt eget vis. Vi litar till varandra och skapar tillsammans. På så sätt hittar vi glädjen i vårt arbete.
Vi i Klippan är vår värdegrund och våra riktningar "Vilja varandras framgång", "Våga sticka ut" och "Kul i jobbet" leder oss i vårt arbete.
Vill du vara med? Bli en av oss i Klippan!Publiceringsdatum2025-10-16Arbetsuppgifter
Vi söker nu två engagerade och strukturerade koordinatorer till Hemvården i Klippan
Som koordinator har du en nyckelroll i den dagliga driften. Du översätter beslut från myndighet till praktiska arbetsscheman, med hänsyn till brukarnas behov, medarbetarnas arbetsmiljö och verksamhetens ekonomiska ramar. Du arbetar tätt tillsammans med enhetschef och administratör. Som koordinator är man anställd som undersköterska, det innebära att ibland så kommer man att som arbetar som undersköterska.
I dina arbetsuppgifter ingår bland annat att:
• Planera och optimera personalens scheman utifrån beslut, geografi, restider och tillgängliga resurser.
• Omfördela resurser vid frånvaro, akuta händelser eller ändrade behov.
• Säkerställa att insatser utförs med rätt kompetens, på rätt plats och i rätt tid.
• Arbeta i kommunens system för planering, bemanning och dokumentation, till exempel LifeCare Planering, LifeCare Utförare, Phoniro, Multi Access och Mina Planer.
• Bidra till verksamhetsuppföljning och nyckeltalsanalys tillsammans med chef.
• Vid behov stötta i övrig administration såsom enklare registreringar i fakturahanterings- och personalsystem som Raindance, Självservice eller Time Care.Kvalifikationer
Vi söker dig som har god analytisk förmåga, intresse för struktur och planering, och som trivs med ett lösningsfokuserat arbetssätt i en dynamisk vardag. Du är van vid att fatta egna beslut inom ramen för uppdraget och är trygg i din yrkesroll.
Vi söker dig som har:
Undersköterskeutbildning samt eftergymnasial utbildning inom till exempel logistik, planering, personaladministration eller ekonomi, alternativt motsvarande yrkeserfarenhet, ledarskapsutbildning, till exempel "att leda utan att vara chef"
Erfarenhet av schemaläggning, planering eller resursoptimering gärna inom hemvård, vård, omsorg, fältservice eller liknande verksamhet.
Förmåga att hantera många parallella uppgifter och fatta snabba beslut med bibehållen kvalitet.
God kommunikativ förmåga och god svenska i tal och skrift.
B-körkort, för att kunna transportera sig i uppdraget.
God social förmåga och förmåga att inspirera och vara lyhörd mot arbetsgruppen
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet av LifeCare-system, Phoniro, Mina Planer eller andra verksamhetssystem inom vård och omsorg.
Grundläggande kunskap om arbetstidsregler och kollektivavtalstolkning.
God förståelse för hur planering påverkar verksamhetens ekonomi och kvalitet.
Stor vikt kommer läggas på personliga egenskaper och rekrytering sker löpande under ansökningsperioden och tjänsterna kan komma att tillsättas innan ansökningsperioden är slut.
ÖVRIGT
Vi söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.
För att kvalitetssäkra vår rekryteringsprocess arbetar vi i ett kompetensbaserat rekryteringsverktyg. Vi kommer gå igenom urvalet löpande och kan komma att kalla kandidater till intervju innan ansökningstiden har gått ut.
Om du blir kallad till intervju vill vi att du kan styrka dina meriter med intyg och betyg. Du behöver även kunna uppvisa giltigt körkort för aktuellt tjänstefordon om det är relevant för tjänsten.
För att arbeta hos oss måste du visa giltigt pass, nationellt id-kort eller personbevis tillsammans med identitetshandling på anställningsintervjun. Är du medborgare i ett land utanför EU/EES eller Schweiz behöver du även ta med dig ett arbetstillstånd.
Om du blir erbjuden tjänst ska du uppvisa giltigt utdrag från Polisens belastningsregister före anställning. Utdraget är kostnadsfritt att beställa och görs via polisens hemsida https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
För allas trevnad är vår arbetstid rökfri. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-16
Klippans kommun, Hemvård Öst Kontakt
Enhetschef
Felicia Sköld felicia.skold@klippan.se 0435-28502 Jobbnummer
