Koordinator

JobBusters AB / Receptionistjobb / Göteborg
2026-04-09


Visa alla receptionistjobb i Göteborg, Mölndal, Partille, Kungälv, Lerum eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos JobBusters AB i Göteborg, Mölndal, Partille, Kungälv, Alingsås eller i hela Sverige

Din nya roll
Vi söker nu en serviceinriktad och strukturerad Koordinator till ett konsultuppdrag hos en av våra kunder inom offentlig verksamhet. I denna roll blir du en viktig del av ett team som arbetar med att skapa en välfungerande och välkomnande kontorsmiljö.
Du kommer att arbeta i en roll där service, struktur och samordning står i centrum. Rollen innebär många kontaktytor och du kommer dagligen att möta både medarbetare och besökare samtidigt som du säkerställer att kontorets administrativa funktioner fungerar smidigt.
Arbetet sker i ett team där man tillsammans ansvarar för reception, kontorsservice och administrativa uppgifter.
Exempel på arbetsuppgifter:

Bemanna reception och hantera inkommande besökare

Hantera växel, post och ärendehantering

Koordinera möten och konferensbokningar

Planera och samordna sociala aktiviteter och interna arrangemang

Hantera beställningar, inköp och leveranser

Administrera fakturor

Bidra till att utveckla och förbättra administrativa rutiner

Företagspresentation
Vår kund är en större organisation inom offentlig verksamhet som arbetar med samhällsviktiga tjänster. Organisationen har ett tydligt fokus på service, hållbarhet och att skapa effektiva lösningar för både medarbetare och besökare. Här erbjuds du en arbetsmiljö som präglas av samarbete, ansvarstagande och ett professionellt bemötande.
Bra att känna till
Uppdragets omfattning: Heltid, 100% Anställningsform: Tidsbegränsad anställning som konsult via JobBusters Arbetsmodell: På plats Start: 2026-05-10 Slut: 2027-02-28 Sista dag att ansöka är 2026-04-20 I din ansökan: Säkerställ att det tydligt framgår att du är kvalificerad utefter kundens önskade kvalifikationer
För att bli framgångsrik i denna roll behöver du
Minst treårig gymnasieutbildning

Erfarenhet från en serviceinriktad roll där du dagligen mött många människor

Erfarenhet av arbete i reception, kontorsservice eller liknande koordinerande roll

Erfarenhet av att koordinera möten eller interna aktiviteter

Erfarenhet av fakturahantering

God IT-vana, exempelvis inom Officepaketet, Teams och bokningssystem

Mycket god svenska i tal och skrift

B-körkort

Som person är du serviceinriktad, strukturerad och har en god förmåga att prioritera och hantera flera uppgifter parallellt.

Vi erbjuder
Trygg anställning med kollektivavtal, försäkringar och tjänstepension

Friskvårdsbidrag samt personalrabatter och erbjudanden via Benifex

Flexpension och tillgång till Lifeplan pensionstjänst

Extra ersättning vid föräldraledighet

Företagshälsovård

Långsiktiga uppdrag och personlig kontakt med din konsultchef

Möjlighet att bygga värdefull erfarenhet, nätverk och framtida utveckling

Välkommen med din ansökan
Vi går igenom ansökningarna löpande. Då processerna i konsultvärlden ofta går snabbt kan tjänsten tillsättas innan sista ansökningsdatum - vänta därför inte med att skicka in din ansökan.
Du behöver inte skriva ett personligt brev utan i stället ber vi dig svara på urvalsfrågorna i samband med ansökan.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-23
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7535819-1936848".

Arbetsgivare
Jobbusters AB (org.nr 556826-5606), https://www.jobbusters.se
411 09 (visa karta)
411 09  GÖTEBORG

Arbetsplats
JobBusters AB

Jobbnummer
9844536

Prenumerera på jobb från JobBusters AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos JobBusters AB: