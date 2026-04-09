Koordinator
2026-04-09
Din nya roll
Vi söker nu en serviceinriktad och strukturerad Koordinator till ett konsultuppdrag hos en av våra kunder inom offentlig verksamhet. I denna roll blir du en viktig del av ett team som arbetar med att skapa en välfungerande och välkomnande kontorsmiljö.
Du kommer att arbeta i en roll där service, struktur och samordning står i centrum. Rollen innebär många kontaktytor och du kommer dagligen att möta både medarbetare och besökare samtidigt som du säkerställer att kontorets administrativa funktioner fungerar smidigt.
Arbetet sker i ett team där man tillsammans ansvarar för reception, kontorsservice och administrativa uppgifter.
Exempel på arbetsuppgifter:
Bemanna reception och hantera inkommande besökare
Hantera växel, post och ärendehantering
Koordinera möten och konferensbokningar
Planera och samordna sociala aktiviteter och interna arrangemang
Hantera beställningar, inköp och leveranser
Administrera fakturor
Bidra till att utveckla och förbättra administrativa rutiner
Företagspresentation
Vår kund är en större organisation inom offentlig verksamhet som arbetar med samhällsviktiga tjänster. Organisationen har ett tydligt fokus på service, hållbarhet och att skapa effektiva lösningar för både medarbetare och besökare. Här erbjuds du en arbetsmiljö som präglas av samarbete, ansvarstagande och ett professionellt bemötande.
Bra att känna till
Uppdragets omfattning: Heltid, 100% Anställningsform: Tidsbegränsad anställning som konsult via JobBusters Arbetsmodell: På plats Start: 2026-05-10 Slut: 2027-02-28 Sista dag att ansöka är 2026-04-20 I din ansökan: Säkerställ att det tydligt framgår att du är kvalificerad utefter kundens önskade kvalifikationer
För att bli framgångsrik i denna roll behöver du
Minst treårig gymnasieutbildning
Erfarenhet från en serviceinriktad roll där du dagligen mött många människor
Erfarenhet av arbete i reception, kontorsservice eller liknande koordinerande roll
Erfarenhet av att koordinera möten eller interna aktiviteter
Erfarenhet av fakturahantering
God IT-vana, exempelvis inom Officepaketet, Teams och bokningssystem
Mycket god svenska i tal och skrift
B-körkort
Som person är du serviceinriktad, strukturerad och har en god förmåga att prioritera och hantera flera uppgifter parallellt.
Vi erbjuder
Trygg anställning med kollektivavtal, försäkringar och tjänstepension
Friskvårdsbidrag samt personalrabatter och erbjudanden via Benifex
Flexpension och tillgång till Lifeplan pensionstjänst
Extra ersättning vid föräldraledighet
Företagshälsovård
Långsiktiga uppdrag och personlig kontakt med din konsultchef
Möjlighet att bygga värdefull erfarenhet, nätverk och framtida utveckling
Välkommen med din ansökan
Vi går igenom ansökningarna löpande. Då processerna i konsultvärlden ofta går snabbt kan tjänsten tillsättas innan sista ansökningsdatum - vänta därför inte med att skicka in din ansökan.
Du behöver inte skriva ett personligt brev utan i stället ber vi dig svara på urvalsfrågorna i samband med ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-23
