Koordinator
Ceteri Kapitalförvaltning AB
2026-02-26
Vill du ha en central och ansvarsfull roll i ett bolag verksamt inom kapitalförvaltning och försäkring? Trivs du i en strukturerad miljö där kundservice, noggrannhet och regelefterlevnad är viktiga delar?
Vi söker nu en Koordinator till vårt kontor i Västerås som vill vara navet i vår administrativa verksamhet.
Om rollen
Som Koordinator har du ett övergripande ansvar för bolagets administrativa rutiner och kontorets dagliga funktion. Du arbetar nära VD och har en viktig roll i att säkerställa att våra interna processer genomförs effektivt, korrekt och i enlighet med gällande regelverk.
Du har viss kundkontakt, främst i samband med kundbesök, event och inkommande samtal.
Detta är en bred och varierad roll där struktur, flexibilitet och noggrannhet är avgörande.
Dina huvudsakliga arbetsområden
Som Koordinator ansvarar du för bolagets administrativa rutiner och för att den dagliga verksamheten fungerar smidigt och effektivt. Du hanterar telefon och telefonväxel, tar emot kunder vid besök och säkerställer att de möts av en professionell och välorganiserad miljö.
En viktig del av rollen är affärs- och dokumenthantering. Du registrerar och administrerar affärsdokumentation och säkerställer att dokument är korrekt upplagda samt skannar och arkiverar kunddokumentation enligt gällande rutiner. Rollen innebär även löpande kontroller enligt interna riktlinjer. Du bistår rådgivare i värdepappers och försäkringsärenden genom att inhämta information från försäkringsbolag och samarbetspartners samt genomföra förberedande administrativa uppgifter.
Du ansvarar även för bolagets digitala närvaro i form av löpande hantering av sociala medier, nyhetsbrev och hemsida.
Rollen innefattar dessutom delaktighet i planering och samordning av kundevent och interna möten. Du bistår även VD och i det löpande arbetet med compliance och penningtvättsfrågor, och bidrar till att bolaget uppfyller gällande regelverk och interna riktlinjer.
Vi söker dig som
Har erfarenhet av administrativt arbete
Har god datorvana och lätt för att arbeta i olika system
Är strukturerad, noggrann och kvalitetsmedveten
Har hög integritet och förståelse för sekretess
Är serviceinriktad och professionell i kundkontakter
Trivs med att arbeta självständigt och ta ansvar
Erfarenhet från finans-, försäkrings- eller annan reglerad verksamhet är meriterande.
Vi erbjuder
En central roll med stort ansvar
Nära samarbete med övriga medarbetare
Möjlighet att arbeta brett med kundrelationer, administration, compliance och kommunikation
En professionell och affärsdriven miljö Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-14
E-post: karriar@ceteri.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Ceteri Kapitalförvaltning AB
(org.nr 556785-0952)
Hamngränd 6
)
721 30 VÄSTERÅS

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
Michael Grama
michael.grama@ceteri.se
0733695750

Jobbnummer
9766371