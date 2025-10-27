Kontrollrumsingenjör till Vattenfall Värme
Företagsbeskrivning
På Vattenfall har vi beslutat oss för att bygga en framtid där alla kan välja fossilfria sätt att transportera, producera och leva. Vill du följa med oss på resan mot en fossilfri framtid? Nu söker Vattenfall Värme en ny talang som vill vara med och påverka morgondagens klimatsmarta samhälle och hjälpa våra kunder att styra om mot ett fossilfritt liv.
Det här är vi, dina nya kollegor
I Sverige levererar Vattenfall Värme fjärrvärme, fjärrkyla och ånga till industrier, fastighetsägare och bostadskunder i femton kommuner. Vi levererar hållbar uppvärmning till cirka 200 000 svenska hushåll samt värme, kyla och ånga till industrikunder. Vi arbetar aktivt enligt en tydlig plan för att minska fossila utsläpp i våra städer, vår egen värmeproduktion och från våra leverantörer, med målet att nå nettonollutsläpp år 2040. Att vår huvudprodukt fjärrvärme spelar en så viktig roll i energiomställningen och det nya cirkulära samhället är vi extra stolta över.
Om rollen
Jobbar du inom drift eller underhåll och är intresserad av att prova något nytt? Vattenfall Värme i Jordbro befinner sig mitt i en spännande fas med flera pågående och kommande anläggningsprojekt. Nu söker vi dig som vill vara en del på denna utvecklingsresa. Hos oss blir du del vårt kompetenta team där du dagligen ställs inför tekniska utmaningar och har möjlighet att utvecklas i din roll.Publiceringsdatum2025-10-27Om tjänsten
Som Kontrollrumsingenjör ansvarar du för att våra produktionsanläggningar i Jordbro körs och övervakas på ett säkert, effektivt och miljömässigt hållbart sätt. Rollen är skiftgående och innefattar arbete under dag, natt och helg.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Prioritera och leda arbetet under skift, inklusive arbetsledning
Säkerställa smidig överlämning mellan skift samt utföra avrapportering och loggning
Drift och övervakning av anläggningar, inklusive tillståndskontroller
Genomföra säkra stopp och återställning av anläggningar
Optimera processer och förbättra anläggningseffektivitet
Utföra operatörsunderhåll, egenkontroller och fortlöpande tillsyn
Hantera traverskörning och bränslehantering
Kravspecifikation
Vi söker dig som är positiv, lösningsorienterad och trivs med att samarbeta i team. Du är noggrann, säkerhetsmedveten och har ett genuint intresse för teknik och hållbar utveckling.
Vi ser gärna att du har:
Ingenjörsutbildning inom kemi, energi, kraft eller motsvarande inriktning
Erfarenhet från drift inom processindustri eller värmetekniskt arbete
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
B-körkort
Ytterligare information
Sista dag att ansöka är 7 november 2025
Placering: Stockholm, Jordbro
Kontaktperson: För information om rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta rekryterare Julia Norberg - julia.norberg@vattenfall.com
Fackliga representanter är Stefan Andersson (Akademikerna), Kjell Karlsson (Ledarna), Robert Lönnqvist (SEKO) och Patrik Nenzén (Unionen). Samtliga nås via Vattenfalls växel, tfn 08-739 50 00
Vad kan vi erbjuda dig?
Hos oss blir du en del av ett team med kompetenta kollegor. Organisationen är engagerad och motiverad och står inför flera spännande utmaningar. Vi erbjuder ett omväxlande arbete, ett modernt ledarskap och många kontaktytor. Att livet i sin helhet ska gå ihop är en självklarhet för oss och vi erbjuder attraktiva personalförmåner. Som medarbetare på Vattenfall Värme är du delaktig i att skapa framtidens uppvärmning och att forma morgondagens fossilfria energisamhälle.
Mångfald och inkludering - i allt vi gör
Vi är övertygade om att mångfald bidrar till att bygga ett mer lönsamt och tilltalande företag och strävar efter att vara goda förebilder när det gäller mångfald. Vattenfall arbetar aktivt för att alla medarbetare ska ha samma möjligheter och rättigheter oavsett ålder, etnisk eller kulturell bakgrund, könstillhörighet, religion/tro, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.
Vattenfall är en del av Sveriges kritiska infrastruktur och många tjänster är säkerhetsklassade. Är denna tjänst säkerhetsklassad kommer säkerhetsprövning genomföras innan anställning, i enlighet med säkerhetsskyddslagen Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
