Kontrollberedare
2025-12-31
Vi söker, på uppdrag av kund inom försvarsindustrin, en kontrollberedare som kan förstärka deras organisation i Karlskrona.
Som kontrollberedare arbetar du i såväl nybyggnads- som moderniseringsprojekt av farkoster. Du kommer att vara en vital del i samarbetet mellan konstruktion och produktion vid utvecklingen och integrationen av nya tekniska lösningar. Dina arbetsuppgifter kommer bland annat bestå av att kvalitetssäkra underlag och se till att en korrekt kontrolldokumenation utförs under produktionsfasen.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar med krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
• Har erfarenhet inom beredning, svets, OFP-arbete eller motsvarande utbildning
• IWS eller liknande utbildning
• Erfarenhet av Weldeye
• God kommunikationsförmåga på svenska och engelska, i tal och skrift Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-30
