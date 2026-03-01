Kontrollansvarig (KA) behörighet K
Avaron AB är ett växande konsultbolag som matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en Kontrollansvarig (KA) för ett större renoveringsprojekt av en gymnasieskola som genomförs i flera etapper. Du blir en nyckelperson i arbetet med att säkra efterlevnad av PBL genom hela processen - från tidiga skeden med bygglov och framtagning av kontrollplaner till uppföljning under genomförandet. Uppdraget omfattar samtliga etapper och sker i en hybrid arbetsmiljö.
ArbetsuppgifterKalla till och leda KA-möten samt ansvara för protokollföring
Vara behjälplig och stöttande i dialog med bygglov och kontrollanter
Upprätta kontrollplaner enligt PBL och följa upp att kontrollplanen efterlevs
Föra anteckningar vid möten med konsulter, entreprenörer och bygglovshandläggare
Genomföra platsbesök samt skriva platsbesöksrapporter
Hantera administrativ kontakt med kommunal bygglovsenhet
KravGiltig certifiering som Kontrollansvarig enligt PBL, behörighet K
Minst 5 års erfarenhet i rollen som Kontrollansvarig (KA)
Minst 3 genomförda ROT-projekt
Erfarenhet av komplexa projekt med flera etapper
Erfarenhet av komplexa ROT-projekt där större projekteringsorganisation varit involverad
Erfarenhet av arbete i projekt med flera discipliner
Erfarenhet av att upprätta kontrollplaner enligt PBL samt följa upp att de efterlevs
Dokumenterad erfarenhet av dialog med bygglovsenhet och administrativ kontakt med kommunal bygglovsavdelning
Erfarenhet av att kalla till och leda KA-möten, föra protokoll samt skriva platsbesöksrapporter
Minst 2 referensuppdrag som styrker ovanstående krav
Erfarenhet av området och omkringliggande fastigheter och verksamheter
