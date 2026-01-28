Kontraktskoordinator EuroMaint Örebro - vikariat
2026-01-28
Vill du ha en nyckelroll där struktur, service och samarbete står i centrum? Som kontraktskoordinator får du vara med och skapa ordning i komplexa flöden - och bidra till att våra kunduppdrag blir verklighet.
Om rollen
Som kontraktskoordinator är du en viktig länk mellan kund, produktion och kontraktsavdelningen. Du ansvarar för att lägga order, hantera fakturering och följa upp avvikelser. Du deltar i kundmöten, håller koll på status i produktion och ser till att allt är redo för fakturering när jobbet är klart. Rollen innebär mycket administration, kommunikation och samarbete - både via mejl och över Teams.
Du arbetar nära produktionsplanerare och kontraktsansvarig och hjälper till att sätta upp strukturer i vårt affärssystem LN. Du är också med och hanterar reklamationer och merförsäljning samt för interna dialoger tillsammans med avdelningarna hjul, boggi och artikelproduktion. Arbetet är mångfacetterat och kräver både uthållighet och tid för att fullt ut komma in i rollen.
Denna roll är ett vikariat som sträcker sig till och med oktober 2027.Publiceringsdatum2026-01-28Profil
Vi söker dig som trivs i en dynamisk vardag där du får vara med och skapa struktur i komplexa arbetsflöden. Du har några års erfarenhet av administrativt arbete och är van att arbeta i digitala system. Du kommunicerar tydligt, har en god förståelse för vad som behöver prioriteras i olika situationer och är bekväm med att hantera en arbetsdag där skrivbordet aldrig är helt tomt - hos oss finns det alltid något att ta tag i.
För att lyckas i rollen är du serviceminded, stresstålig och har ett ödmjukt och lösningsorienterat förhållningssätt. Du är noggrann, gillar att samarbeta och har ett naturligt driv att hålla ihop processer från start till mål. Du behöver ha god erfarenhet av Excel, och det är meriterande om du har arbetat med affärssystem som LN. Det är också en fördel om du har tidigare erfarenhet från produktion, industri eller verkstad, samt har arbetat med orderläggning och fakturering.
Förmåner & erbjudande
Vi erbjuder:
* Friskvårdsbidrag på 4 000 kr per år
* Ersättning för läkarkostnader och receptbelagd medicin upp till högkostnadsskyddet
* Ett sammansvetsat team där du får växa in i rollen i din egen takt
Plats & omfattning
Plats: Örebro
Omfattning: Heltid
Startdatum: Enligt överenskommelse
Arbetstider: Dagtid
Form: Vikariat till och med oktober 2027
Som en del av vår rekryteringsprocess genomför vi Master-tester OPTO och CORE för att få en rättvis och objektiv bedömning av dina färdigheter. Vi gör även en bakgrundskontroll på alla som erbjuds anställning.
Vi ser fram emot din ansökan! Sista ansökningsdag är den 15 februari, men vänta inte - tjänsten kan komma att tillsättas innan dess.
Om EuroMaint
EuroMaint erbjuder kvalificerat tekniskt underhåll som tillgodoser kundernas behov av väl fungerande fordonsflottor. Vi har ett nät av verkstäder från Luleå i norr till Malmö i söder, samt två verkstäder i Norge. Hos oss arbetar många specialister inom underhåll av järnvägsfordon. EuroMaint har en omsättning på ca 1 900 MSEK och cirka 1 100 medarbetare (2024). EuroMaint ägs av den börsnoterade spanska tågtillverkaren CAF sedan juli 2019.
Våra värderingar:
* Professionalism - vi strävar efter hög kvalitet, innovation och resultat
* Förtroende - vi arbetar med ärlighet, integritet och laganda
* Hållbarhet - vi tar ansvar för människor, miljö och framtid Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-02-15
Sista dag att ansöka är 2026-02-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "4550-43933359". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Euromaint Rail AB
(org.nr 556032-2918), https://euromaint.se/
EuroMaint Components & Materials AB
TORD ÖHMAN (+46) 73 7194562
9709833