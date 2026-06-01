Ekonomicontroller sökes till kund i Stockholm
Clockwork Bemanning & Rekrytering AB / Controllerjobb / Stockholm
2026-06-01
Publiceringsdatum2026-06-01Om företaget
Hej!
Det är vi som är Clockwork. Vi arbetar med rekrytering och bemanning men vi brukar säga att vi är i "bättre framtidsbranschen" – för vi vill vara en kraftkälla för företag och människor som vill utvecklas. Vårt erbjudande är träffsäker matchning mellan företagens behov och medarbetarnas kvaliteter, oavsett om det handlar om jobb i industri- eller tjänstesektorn, inom skolvärlden eller i olika integrationsprojekt. Vi tror på människor och vi vet att rätt människa på rätt plats gör skillnad. Därför är det viktigt för oss att ha koll på varje marknad, varje företag och varje medarbetare. Och därför är det viktigt för oss med en stark lokal närvaro. Du möter oss i tjugo städer från Stockholm i söder till Piteå i norr.
Controller / Redovisningsekonom
Vill du arbeta i en roll där du får kombinera analys, uppföljning och operativt ekonomiarbete? Vi söker nu en controller/redovisningsekonom som vill vara en viktig del i vår kunds ekonomifunktion.
Uppdraget sträcker sig från juni 2026 till november 2026 och är 100% heltidArbetsuppgifter
I rollen som controller/redovisningsekonom arbetar du nära verksamheten och bidrar med både löpande redovisning och kvalificerad ekonomisk uppföljning. Du är delaktig i bokslutsarbete och stöttar organisationen med analyser, prognoser och ekonomiska utredningar.
Dina arbetsuppgifter inkluderar bland annat:
• Delta i arbetet med månads- och årsbokslut
• Genomföra avstämningar samt hantera lagersaldon
• Arbeta med rapportering och finansiell uppföljning
• Medverka i budget- och prognosarbete
• Följa upp och analysera verksamhetens ekonomiska resultat
• Identifiera avvikelser, risker och behov av åtgärder vid underskott
• Stötta kollegor inom reskontra och controlling
• Ge stöd till chefer i uppföljning och prognosarbete
• Ta fram ekonomiska underlag och genomföra utredningar
• Presentera resultat både skriftligt och muntligt för verksamhetschefProfilKvalifikationer
• Relevant högskoleutbildning inom ekonomi, alternativt annan utbildning som bedöms likvärdig
• Minst 5 års erfarenhet som controller eller redovisningsekonom med fokus på analys, uppföljning och styrning
• Gedigen bakgrund som redovisningsekonom, revisor eller controller
• Erfarenhet av löpande redovisningsarbete, inklusive lagerredovisning och lagerbokföring
• Erfarenhet av att självständigt genomföra månads- och årsbokslut
• Erfarenhet av arbete inom lager- och logistikverksamhet
• God förståelse för varuflöden, supply chain och logistikkostnader
• Mycket goda kunskaper i svenska redovisningsprinciper, reskontra, bokföring och bokslutsprocessens regelverk
• Erfarenhet av att stötta ledningsgrupper strategiskt
• Van att arbeta verksamhetsnära
Meriterande:
• Erfarenhet av Raindance
• Erfarenhet av Sesam 2 (Vismas systemstöd för hjälpmedelsverksamheter)
• Erfarenhet av hjälpmedelsverksamhetSå ansöker du
Hur går ansökningsprocessen till?
Vi tillämpar löpande urval så skicka in din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Clockwork Bemanning & Rekrytering AB
(org.nr 556913-7325)
Holmgatan 22 (visa karta
)
791 71 FALUN Arbetsplats
Clockwork Kontakt
Tamara Mudric tamara.mudric@clwork.se Jobbnummer
9938629