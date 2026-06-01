Lärare i fritidshem inriktning Bild till Utbyskolan Resursskola
2026-06-01
Beskrivning
Utbyskolan är en 1–9 resursskola på 33 elever som bara tar emot elever i behov av omfattande och varaktigt särskilt stöd. Eleverna i resursskola läser enligt samma läroplan och timplan som andra elever i grundskolan. Vi är noga med att alla elever ska vara allas elever och vi arbetar aktivt med att skapa trygghet och lust till lärande för alla.
På vår resursskola arbetar vi med mindre elevgrupper och mer personal med större möjligheter att göra individuella anpassningar i undervisningen och lärmiljön. Vi skapar en inkluderande undervisning och anpassad skolmiljö till de elever som har störst behov av det. Eftersom Utbyskolan saknar idrottshall åker eleverna med våra leasade bilar till närliggande hallar tillsammans med idrottslärare och fritidsledare. Utbyskolan ligger naturnära i Utby. "Skogen i skolan" är en del av vår pedagogik, där eleverna får undervisning utomhus kopplat till allemansrätten, natur, miljö och praktiskt lärande.
På Utbyskolan arbetar vi med elevernas språkutveckling under hela dagen och i alla lärmiljöer. Vi vill bidra till en demokratisk gemenskap, där alla elever är delaktiga, en miljö där elever har stora möjligheter att utvecklas och lära sig och där olikheter ses som en tillgång. Därtill lägger vi stor vikt vid att utveckla undervisningen och fokuserar därför på kompetensutveckling, kollegialt lärande och samplanering större delen av vår gemensamma tid.Dina arbetsuppgifter
Vår skola behöver dig - lärare i fritidshem, som vill jobba tillsammans med kollegor för att göra skillnad för eleverna på vår resursskola.
Ditt huvuduppdrag är att planera och genomföra undervisning i fritidshemmet tillsammans med andra lärare och fritidsledare men även att under skoldagen ha uppdrag utifrån att undervisa i ämnet bild för åk 4-9 i 5 klasser.
På skolan arbetar vi tillsammans inom och mellan yrkeskategorier. Lärare i fritidshem tillsammans med lärare, fritidsledare och elevassistenter ska forma en utbildning av riktigt hög kvalitet. Vi söker dig som vill arbeta i team och delar skolans idé om att vi är bättre tillsammans än var och en för sig.
Vi söker dig som har höga förväntningar och en tro på att alla elever kan nå framgång utifrån sina förutsättningar. Du skapar goda relationer med såväl elever som med vårdnadshavare, byggda på förtroende och respekt. Med utgång i elevernas resultat, forskning och beprövad erfarenhet följer du upp och utvärderar fritidshemmets kvalitet.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad och legitimerad lärare med behörighet att undervisa i fritidshem med inriktning Bild. Du har tidigare erfarenhet av arbete med barn och unga med funktionsvariationer.
Som person är det viktigt att du:
är duktig på att skapa inkluderande lärmiljöer, skapa förtroendefulla relationer med elever och hålla god kontakt med hemmen.
är flexibel och har förmåga att anpassa ditt bemötande och din kommunikation med eleverna utifrån deras funktionsvariationer, liksom förmåga att hjälpa elever att tolka olika situationer och sociala sammanhang.
får energi av att bidra till andras lärande och du skapar förutsättningar för att lärande ska kunna ske.
har förmåga att arbeta tillsammans med andra för att utföra uppgifter och nå mål. Genom att vara intresserad och skapa förståelse för andra verkar du för ett respektfullt arbetsklimat.
tar initiativ och ansvar för att arbetet går framåt, oavsett om du arbetar ensam eller tillsammans med andra.
Känner du igen dig i beskrivningen ovan?
Då ser vi fram emot din ansökan!
Tjänsten tillsätts under förbehåll att den inte tas i anspråk av interna skäl.Övrig information
Som anställd i vår förvaltning erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag, cykelförmån och medarbetarstöd.
Enligt Skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Detta beställer du på Polisens hemsida.
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.Om företaget
Vi skapar framtiden i Göteborg – en lektion i taget
Varje vardag möts tusentals barn och unga i våra skolor – med dem formar vi framtidens Göteborg. I grundskoleförvaltningen är vi 10 000 engagerade medarbetare som jobbar tillsammans för att alla elever ska få lyckas och växa, oavsett bakgrund eller förutsättningar. Du har en viktig roll i att skapa en likvärdig skola med hög kvalitet, där du både får utvecklas och utveckla verksamheten. Du bygger kunskap, gemenskap och framtidstro tillsammans med dina kollegor. Hos oss får du vara med och göra skillnad – på riktigt.
Göteborgs grundskoleförvaltning ansvarar för stadens närmare 140 kommunala skolor, från förskoleklass till årskurs 9, anpassad grundskola, fritidshem och kulturskola. Välkommen att arbeta nära skogen, staden eller havet. Vi är Göteborg. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-12
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/lediga-jobb
411 10 GÖTEBORG
Grundskoleförvaltningen Kontakt
Biträdande rektor
Ronak Larsson ronak.larsson@grundskola.goteborg.se 0313673341
