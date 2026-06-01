Financial Controller till scale-up

Gazella AB / Controllerjobb / Stockholm
2026-06-01


Gazella söker just nu en Financial Controller till ett spännande scale-up bolag i centrala Stockholm. I rollen tar du ett helhetsansvar för ekonomin i de internationella bolagen och arbetar nära Head of Finance.

Vad företaget erbjuder dig

Du blir en del av ett bolag där du får stort inflytande över hur ekonomifunktionen utvecklas i takt med tillväxten, snarare än att bara förvalta befintliga processer. Arbetsmiljön kombinerar prestation med välmående där du erbjuds veckovis träning med personlig tränare och ett kontor i centrala Stockholm som även är djurvänligt. Du får möjlighet att delta i internationella offsites där teamet samlas för att utvecklas, skapa riktning och stärka samarbetet över bolagsgränser.

Rollen passar dig som vill kombinera operativt arbete med att driva förbättring och automatisering i grunden.


Din utmaning

Som Financial Controller får du en nyckelroll i att bygga en skalbar och automatiserad ekonomifunktion i en internationell koncern i tillväxt. Du tar helhetsansvar för operativ ekonomi, inklusive månadsstängning och konsolidering.

• Ansvara för månadsbokslut och group close för koncernens bolag i Sverige, Storbritannien, Tyskland och USA
• Säkerställa korrekta intercompany-avstämningar, valutahantering och underlag för koncernkonsolidering
• Leverera kvalitetssäkrade finansiella rapporter och analyser till Head of Finance
• Tillsammans med Accountant driva effektivisering och automation av redovisnings- och bokslutsprocesser
• Identifiera och implementera förbättringar inom exempelvis avstämningar, recurring entries, FX-hantering och systemintegrationer
• Vara huvudkontakt mot externa redovisningsbyråer samt följa upp kvalitet och leveranser
• Ansvara för compliance, lokala rapporteringar och bevakning av regulatoriska deadlines i koncernens bolag
• Hantera och koordinera payroll- och EOR-processer globalt, inklusive onboarding/offboarding och systemintegrationer
• Ansvara för treasury-relaterade arbetsuppgifter såsom betalningar, bankadministration och attestflöden
• Driva och koordinera revisionsprocesser för samtliga bolag tillsammans med externa revisorer och Accountant



Erfarenheter
Kandidatexamen inom redovisning, ekonomi eller liknande

Minst 2 års erfarenhet från bolag med internationella dotterbolag

God förståelse för koncernredovisning i internationella miljöer med flera bolag och valutor enligt K3. IFRS är meriterande.

Erfarenhet av NetSuite

Mycket goda kunskaper i Excel och/eller Google Sheets

Förståelse för intercompany-transaktioner som eliminieringar, valutakonvertering, transfer pricing-flöden

Flytande kunskaper i svenska och engelska

Meriterande med erfarenhet från marketplaces, annonsplattformar eller liknande digitala plattformar.

Meriterande med erfarenhet av Deel eller motsvarande EOR-system





Dina personliga egenskaper
För att trivas i rollen är du en praktiskt lagd person som fungerar väl i en scale-up-miljö där strukturer fortfarande utvecklas och formas. Du har ett naturligt förbättringsdriv och ett tydligt intresse för att effektivisera arbetssätt, särskilt genom att minska manuella moment i ekonomiprocesser. Du tar gärna ett helhetsansvar och är van att arbeta självständigt med förmågan att prioritera utan omfattande styrning. Samtidigt är du kommunikativ och trygg i samarbeten med både interna och externa parter, även i en internationell kontext.



Så ansöker du
Ansökningar hanteras löpande, passar du in på ovanstående profil? Ansök redan idag via ansök-knappen! Har du frågor är du välkommen att kontakta Sara Arvidsson (sara.arvidsson@gazella.se) som är ansvarig rekryterare för denna tjänst.

Rekrytering sker i samarbete med Gazella.

Sista dag att ansöka är 2026-06-29
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Gazella AB (org.nr 556973-3982)
111 64  STOCKHOLM

Kontakt
Sara Arvidsson
sara.arvidsson@gazella.se
072-141 79 86

Jobbnummer
9938626

