Barnskötare/Pedagog till Falkungens förskola
2026-06-01
Om Falkungen
Falkungens förskola är ett föräldrakooperativ som funnits i Falkenberg i över 30 år. I vår verksamhet strävar vi efter GLÄDJE, TRYGGHET och UTVECKLING och för oss är förhållningssätt viktigt. Vi tror på det kompetenta barnet och barnens delaktighet vilket formar våra projekt och lärmiljöer.
Vi är en två-avdelningsförskola med åldersindelade avdelningar på Hjortsberg. Närheten, till havet, skogen och stan som ger oss goda möjligheter att bedriva pedagogisk verksamhet i vår närmiljö.
Om jobbet
Som barnskötare/pedagog hos oss är du en av barnens viktigaste vuxna. Du ser till att deras dag på förskolan blir både rolig, trygg och lärorik. Vi erbjuder en arbetsmiljö där din kompetens och ditt engagemang värdesätts. Där du tillsammans med dina kollegor i arbetslaget formar en miljö som ser och bekräftar varje barns potential.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Skapa en trygg och inspirerande vardag där varje barn möts med kompetens och värme, och där du aktivt bidrar till en miljö där alla känner sig inkluderade.
• Delta i det pedagogiska arbetet och använda pedagogisk dokumentation för att följa barnens lärprocesser.
• Bygga förtroendefulla relationer med barnens vårdnadshavare, där ni tillsammans skapar de bästa förutsättningarna för barnets utveckling och behov i förskolan.
Vem vi söker
Vi söker dig som har barnskötarutbildning eller har erfarenhet av förskolan. Du är positiv, aktiv och trygg i din roll som barnskötare/pedagog, du tar egna initiativ och kan arbeta både självständigt och tillsammans med kollegor. I ditt förhållningssätt är du flexibel utifrån barnens behov och utveckling och tar ansvar för att skapa goda relationer med barn, vårdnadshavare och kollegor.
Om anställningen
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning 80%,
Varaktighet: Till och med 270630.
Lön enligt kollektivavtal.
Läs mer om oss på www.falkungen.se
Låter tjänsten intressant?
Skicka in din ansökan, CV och personligt brev, till falkungen.forskola@gmail.com
Urval sker löpande, sista ansökningsdag 12 juni. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-12
E-post: falkungen.forskola@gmail.com
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Föräldrakooperativet Falkungen Ek För
, http://www.falkungen.se
Älgvägen 1 (visa karta
)
311 41 FALKENBERG Arbetsplats
Falkungens förskola Jobbnummer
9938613