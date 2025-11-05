Kontorsstädare på deltid - Huddinge
2025-11-05
Serviceföretaget PIMA AB levererar auktoriserad- och ISO-certifierad lokalvård och mjuka FM-tjänster till verksamheter i Sverige. Bland företagets kunder finns många välkända och marknadsledande varumärken, offentlig verksamhet samt lokala företag. Verksamheten präglas av hög kompetens och innovationskraft med hållbarhet i fokus.
Bolaget med dotterbolag sysselsätter idag kring 650 medarbetare.

Beskrivning
Brinner du för att hålla rent och fint? Bor du i Huddinge eller i närheten ? Har du tidigare erfarenhet av kontorsstädning? Söker du ett extra arbete under vardagar? Då kan du vara den vi söker!
Vi på Pima söker nu en person som vill arbeta på deltid i Huddinge hos vår kund där vi sköter kontorsstädning på en klinik.
För att arbeta hos oss på Pima är det viktigt att du har sinne för detaljer, är självgående och brinner för kvalitet. Vi värderar positiv attityd och god service!Dina arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna innefattar städning av kontor, toaletter, kök och renrum. Det innebär bland annat att moppa och damma golv samt städa allmänna ytor.Kvalifikationer
Vi ser gärna att du:
• Kan arbeta dessa tider: klockan 06:00-08:00 måndag, onsdag, fredag samt varannan måndag arbetstid klockan 06:00-11:00
• Talar svenska eller engelska för att kunna kommunicera med kunderna och läsa instruktioner
• Har dator/telefonvana för att kunna läsa digitala scheman och instruktioner
• Är flexibel och kan arbeta med kort varsel
Meriterande
• Tidigare erfarenhet av kontorsstädning eller lokalvård
• B-körkort samt tillgång till bil
• Gärna någon slags lokalvårdsutbildning
Stämmer detta in på dig? Inkom med din ansökan snarast då intervjuer och rekrytering sker löpande!Anställningsvillkor
• Anställningsform: Deltidsanställning
• Vid anställning får du tillgång till vår egna utbildnings portal
• Start omgående
• Avtalsenliga löner Ersättning
Timlön Så ansöker du
