Kontorsstädare på deltid - Huddinge

Serviceföretaget Pima AB / Städarjobb / Huddinge
2025-11-05


Visa alla städarjobb i Huddinge, Botkyrka, Stockholm, Salem, Ekerö eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Serviceföretaget Pima AB i Huddinge, Botkyrka, Stockholm, Ekerö, Solna eller i hela Sverige

Serviceföretaget PIMA AB levererar auktoriserad- och ISO-certifierad lokalvård och mjuka FM-tjänster till verksamheter i Sverige. Bland företagets kunder finns många välkända och marknadsledande varumärken, offentlig verksamhet samt lokala företag. Verksamheten präglas av hög kompetens och innovationskraft med hållbarhet i fokus.

Bolaget med dotterbolag sysselsätter idag kring 650 medarbetare.

Publiceringsdatum
2025-11-05

Beskrivning
Brinner du för att hålla rent och fint? Bor du i Huddinge eller i närheten ? Har du tidigare erfarenhet av kontorsstädning? Söker du ett extra arbete under vardagar? Då kan du vara den vi söker!

Vi på Pima söker nu en person som vill arbeta på deltid i Huddinge hos vår kund där vi sköter kontorsstädning på en klinik.

För att arbeta hos oss på Pima är det viktigt att du har sinne för detaljer, är självgående och brinner för kvalitet. Vi värderar positiv attityd och god service!

Dina arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna innefattar städning av kontor, toaletter, kök och renrum. Det innebär bland annat att moppa och damma golv samt städa allmänna ytor.

Kvalifikationer
Vi ser gärna att du:

• Kan arbeta dessa tider: klockan 06:00-08:00 måndag, onsdag, fredag samt varannan måndag arbetstid klockan 06:00-11:00

• Talar svenska eller engelska för att kunna kommunicera med kunderna och läsa instruktioner

• Har dator/telefonvana för att kunna läsa digitala scheman och instruktioner

• Är flexibel och kan arbeta med kort varsel

Meriterande

• Tidigare erfarenhet av kontorsstädning eller lokalvård

• B-körkort samt tillgång till bil

• Gärna någon slags lokalvårdsutbildning

Stämmer detta in på dig? Inkom med din ansökan snarast då intervjuer och rekrytering sker löpande!

Anställningsvillkor
• Anställningsform: Deltidsanställning

• Vid anställning får du tillgång till vår egna utbildnings portal

• Start omgående

• Avtalsenliga löner

Ersättning
Timlön

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-04
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/101".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Serviceföretaget Pima AB (org.nr 556464-5520)

Arbetsplats
Pima

Jobbnummer
9589651

Prenumerera på jobb från Serviceföretaget Pima AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Serviceföretaget Pima AB: