Kontorsstädare / Office cleaner - Hemfrid Norrköping
Hemfrid är Sveriges största företag inom hemstädning. Vi hjälper våra kunder med tjänster så som städning, fönsterputs, flyttservice och mycket annat. Just nu söker vi kontorsstädare som vill jobba i vår B2B team mot företagskunder i Norrköping. Är du vår nästa stjärna?
Dina arbetsuppgifter
Som Kontorsstädare på Hemfrid har du en viktig roll - att ge dina kunder bästa service genom våra proffsiga städtjänster. Du arbetar självständigt och i team. I dina arbetsuppgifter ingår bland annat:
Dammsuga och damma
Moppa golv
Rengöra ytor och desinficera
Noggrann rengöring av kök
Städa toaletter/badrum
Som Kontorsstädare söker dig som tycker om att arbeta självständigt och som drivs av kvalitet och nöjda kunder. Att vara noggrann och punktlig är viktigt för dig. Du behöver även vara engagerad och ha en positiv attityd. Självklart skall du brinna för städning, precis som vi gör!
Utöver detta ser vi att du:
Har erfarenhet från ett serviceyrke sedan tidigare
Starkt meriterande om du arbetat just som Hemstädare, Kontorsstädare eller motsvarande
Talar och förstår grundläggande svenska eller engelska
Kan arbeta flexibla arbetstider, såväl vardagar (dag samt kväll) och helg
Vi erbjuder
Vi har en tydlig ambition - det är att vara branschens bästa arbetsgivare. För oss är det en självklarhet att erbjuda bra villkor för våra anställda.
En tillsvidareanställning med 50% sysselsättningsgrad
Kollektivavtal och bra anställningsvillkor
Ansvarsförsäkring, sjukförsäkring, pensionsförsäkring
Friskvårdsbidrag
Utbildning inom hemstädning, med fokus på din utveckling!
Goda möjligheter att utvecklas och växa inom Hemfrid
Gratis mobilabonnemang
Härliga kollegor från hela världen!
Har B körkort
Vill du vara med på vår resa? Ansök nu! Vår process
Efter genomförd ansökan kommer du att bli kontaktad av HR- avdelningen angående rekryteringsprocessen för din ansökan.
Som en del av vår rekryteringsprocess genomför vi bakgrundskontroller. För att vara kvalificerad för den här tjänsten behöver du ha ett svenskt personnummer eller ett samordningsnummer.
Är du redo att förbättra människors livskvalitet? Bra! Det är vi också. Vi ser fram emot din ansökan.
Välkommen till Hemfrid!
