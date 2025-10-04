Kontorskoordinator
Åre Bageri AB / Ekonomiassistentjobb / Åre Visa alla ekonomiassistentjobb i Åre
2025-10-04
, Krokom
, Östersund
, Strömsund
, Ånge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Åre Bageri AB i Åre
Världens skönaste by med världens roligaste jobb som ger utrymme att njuta av fjället varje dag!
Åre Bageri med Restaurang Ripazzo söker kontorist. Du bör ha minst 5års yrkeserfarenhet.
Vi söker Kontorskoordinator (halvtid)!
Älskar du fjällen, naturen och ett liv med skidåkning runt hörnet? Nu har du chansen att kombinera det med ett härligt jobb i hjärtat av Åre!
Åre Bageri & Restaurang Ripazzo söker en strukturerad och positiv kontorskoordinator på halvtid. Du blir vår administrativa klippa och hjälper till med fakturor, beställningar, scheman och planering bakom kulisserna.
Vi är ett familjeägt företag med hjärta, fart och glädje - mitt i Åre by.
Skicka en kort presentation + CV till [kontaktadress]
Urval sker löpande - välkommen att bli en del av vårt gäng!
På Åre Bageri med Restaurang Ripazzo lagar vi mat från grunden, med bra råvaror och hög ambition. På Åre Bageri med Restaurang Ripazzo får arbetskamrater i den högre skolan.
Vi har 140 platser inne och ca 90st på uteservering.
Lön diskuteras utifrån erfarenhet.
Välkommen till Åre Bageri & restaurang Ripazzo som fyllde 40år hösten 2024. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: greger@arebageri.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kontorskoordinator". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Åre Bageri AB
(org.nr 556259-8556), http://www.arebageri.se
ÅREVÄGEN 55 (visa karta
)
830 13 ÅRE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Åre Bageri Med Kväll Jobbnummer
9540652